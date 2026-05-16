Cine sunt favoriți finalei Eurovision este întrebarea de pe buzele tuturor. În această ediție 25 de țări se pregătesc să urce pe scenă pentru a câștiga trofeul ediției cu numărul 70.

Cine sunt favoriți la câștigarea trofeului pe scena de la Viena

Marele concurs muzical se organizează la Stadthalle, în fața a mii de spectatori. Artiștii din Finlanda și Australia conduc topurile de specialitate. Aceștia sunt pregătiți să ofere show-uri electrizante pentru voturile publicului. Totul începe la ora 22:00, ora României.

Pe ce poziție concurează România

Alexandra Căpitănescu a urcat rapid în clasamentul preferințelor. Reprezentanta noastră a ajuns direct în top 5. Evenimentul este transmis în direct de TVR și online pe YouTube.

Românii care vor să o susțină pe Alexandra în marea finală Eurovision 2026 de la Viena trebuie să știe că artista va avea numărul de concurs și de vot 24.

România va urca pe scenă penultima în competiția programat sâmbătă, 16 mai.

După o prestație spectaculoasă pe care Alexandra a avut-o în cea de-a doua semifinală cu piesa „Choke Me”, România a reușit să se califice. Astfel, poziția 24 este strategică și ne oferă vizibilitate sporită în momentul deschiderii liniilor de vot.

Cum a reacționat artista după ce România a reușit calificarea

Alexandra Căpitănescu a avut o apariție electrizantă pe scena din Austria, reușind să ridice sala în picioare.

Imediat după , artista s-a declarat recunoscătoare pentru fiecare vot primit și a mărturisit că acest moment este un vis împlinit.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru .