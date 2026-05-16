Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 11:30
sursă foto: Instagram/ Alexandra Căpitănescu
Cuprins
  1. Cine sunt favoriți la câștigarea trofeului pe scena de la Viena
  2. Pe ce poziție concurează România 
  3. Cum a reacționat artista după ce România a reușit calificarea

Cine sunt favoriți finalei Eurovision este întrebarea de pe buzele tuturor. În această ediție  25 de țări se pregătesc să urce pe scenă pentru a câștiga trofeul ediției cu numărul 70.

Cine sunt favoriți la câștigarea trofeului pe scena de la Viena

Marele concurs muzical se organizează la Stadthalle, în fața a mii de spectatori. Artiștii din Finlanda și Australia conduc topurile de specialitate. Aceștia sunt pregătiți să ofere show-uri electrizante pentru voturile publicului. Totul începe la ora 22:00, ora României.

Pe ce poziție concurează România 

Alexandra Căpitănescu a urcat rapid în clasamentul preferințelor. Reprezentanta noastră a ajuns direct în top 5. Evenimentul este transmis în direct de TVR și online pe YouTube.

Românii care vor să o susțină pe Alexandra în marea finală Eurovision 2026 de la Viena trebuie să știe că artista va avea numărul de concurs și de vot 24.

România  va urca pe scenă penultima în competiția programat sâmbătă, 16 mai.

După o prestație spectaculoasă pe care Alexandra a avut-o în cea de-a doua semifinală cu piesa „Choke Me”, România a reușit să se califice. Astfel, poziția 24 este strategică și ne oferă vizibilitate sporită în momentul deschiderii liniilor de vot.

Cum a reacționat artista după ce România a reușit calificarea

Alexandra Căpitănescu a avut o apariție electrizantă pe scena din Austria, reușind să ridice sala în picioare.

Imediat după anunțarea rezultatelor, artista s-a declarat recunoscătoare pentru fiecare vot primit și a mărturisit că acest moment este un vis împlinit.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

12:50 - Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
12:31 - Angajații din Guvern intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. Sindicatul acuză și un caz de trafic de influență
11:57 - Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe
11:10 - AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz
10:26 - Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
10:03 - Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
09:48 - Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
09:29 - Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
08:49 - (VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
08:22 - Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei