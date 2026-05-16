Acasa » Politică » Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori". Despre ce este vorba (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 20:36
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Stelian Tănase: Nicușor Dan nu are un partid, nu are instrumente prin care să-și realizeze politica
  2. Ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan
  3. Stelian Tănase: Nicușor Dan va genera această criză de multe ori

Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase a explicat sâmbătă, pentru B1 TV, că marea problemă a președintelui Nicușor Dan este că nu are un partid care să-i susțină inițiativele mai ales în Parlament. Tănase a mai remarcat și faptul că Dan e „un om dificil” și că e „destul de greu să lucrezi cu el, că mereu spune altceva”. În lipsa unui partid pe care să se bizuie, Nicușor Dan „este un președinte slab, foarte slab” și „va genera această criză de multe ori”, a insistat jurnalistul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Stelian Tănase: Nicușor Dan nu are un partid, nu are instrumente prin care să-și realizeze politica

„Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face să nu se descurce. Despre ce este vorba. El a intrat în campanie cu o poziție antisistem, nu pe baza unui partid din cadrul sistemului de partide. Dar acum această mișcare, care atunci s-a dovedit câștigătoare, își arată limitele. El nu are nicio forță în Parlament, nu are un partid care să-i susțină inițiativele și din cauza asta este un președinte slab, foarte slab. Nu are instrumente prin care să-și realizeze politica.

În prima parte a anului trecut, deci în prima parte a mandatului, s-a jucat puțin cu partidele, a tatonat și până la urmă a luat o opțiune, cred eu, după gesturile publice pe care le-a făcut cum ne-a spus, că e echidistant, că e mediator, destul de pro-PSD. Pentru că a considerat, bănuiesc, că e partidul cel mai mare ca reprezentare în Parlament și se poate sprijini pe el. Asta, repet, în lipsa propriei sale forțe politice”, a explicat jurnalistul.

Ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan

În opinia sa, președintele ar fi trebuit să se apropie de PNL sau de USR: „El, probabil, cred eu, acum, retroactiv, nu vreau să fac pe deșteptul după război, știți cum este, ar fi trebuit fie să se apropie de PNL, care reflecta mai bine ideile sale și zona din care venea societății civile, că el a venit ca un om din societatea civilă, sau se putea apropia de fostului partid, condus acum de Dominic Fritz, dar să nu uităm că acest partid (USR), pe care el l-a înființat, l-a dat afară. Pentru că e un om dificil! Se vede acum în declarație, e destul de greu să lucrezi cu el, că mereu spune altceva”.

Stelian Tănase: Nicușor Dan va genera această criză de multe ori

„Așa încât el are un deficit, are o carență esențială ce privește președinția lui, că nu are propria sa forță politică prin intermediul căreia să lucreze mai ales în Parlament. Și are o dificultate de a se face și ascultat. El poate să spună multe în întâlnirile de la Cotroceni sau la televizor, dar lui îi trebuie cum a fost Iliescu, cum a fost Băsescu, au avut un partid pe care s-au sprijinit și au făcut politica. (…)

Deci el are niște probleme de a-și consolida o anumită autoritate și mai ales de a avea un instrument cu care să se ajute în Parlament. Și nu-l are și nu-l va avea. Cât e această legislatură, situația rămâne ca acum. El va genera această criză de multe ori. Pentru că nu va găsi mijloace”, a mai declarat Stelian Tănase, pentru B1 TV.

