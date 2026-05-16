Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)

Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 21:44
Cuprins
  1. Stelian Tănase: Nicușor Dan are majoritate
  2. Stelian Tănase: Treaba PNL-ului acum e să stea în opoziție
  3. Stelian Tănase: Nicușor Dan putea să oprească moțiunea

Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că n-are rost ca președintele Nicușor Dan să caute tot felul de combinații, deoarece are deja majoritatea în Parlament formată. Este vorba, evident, de PSD și AUR care, trecându-și moțiunea de cenzură, au demonstrat că au majoritate. Tănase spune că, potrivit Constituției, Nicușor Dan trebuie să le dea lor acum șansa de a forma noul guvern. Cât despre PNL, acesta trebuie să se refacă în opoziție până la alegerile din 2028.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Stelian Tănase: Nicușor Dan are majoritate

„Vreau să vă spun că în Germania, de pildă, dacă vrei să pui moțiune de cenzură, trebuie să spui și ce guvern vine în locul guvernului pe care îl dărâmi. Cine va fi primul ministru? De la ce partid? Nu poți să pui o moțiune de cenzură doar ca să arunci țara în aer, ceea ce au făcut PSD-ul cu AUR.

Deci majoritatea în Parlament, în acest moment, este alcătuită de PSD cu AUR. Aceștia au fost semnatarii moțiunii, aceștia au fost votanți moțiunii. Asta e majoritatea din Parlament în acest moment!

Ce mai caută Nicușor Dan? Conform Constituției, el are o majoritate. Trebuie să desemneze dintre ei, de la PSD sau de la AUR, un prim-ministru, pentru că asta este majoritatea reală din Parlament. Vrea să facă tot felul de combinații, repet, totul pleacă din acel deficit, din acea carență – n-are partidul lui!”, a afirmat Stelian Tănase.

Acesta a mai susținut că și Nicușor Dan a avut un interes să-l „elimine” pe Ilie Bolojan deoarece l-a văzut ca pe un rival pentru candidatura lui la al doilea mandat de președinte.

Stelian Tănase: Treaba PNL-ului acum e să stea în opoziție

Stelian Tănase a mai afirmat că, în opinia sa, PNL ar trebui să stea de acum în opoziție și să se pregătească pentru alegerile din 2028: „Misiunea PNL-ului în acest moment nu e să se întoarcă atât de repede la guvernare. Știu că mulți liberali își doresc și spun că e cea mai bună soluție. Am auzit de nu știu câte ori la liberali să vină din nou Bolojan premier. Nu! Treaba PNL-ului acum e să stea în opoziție. Până în 2028, opoziție, opoziție, opoziție. Nu alta, nu să facă jocuri din astea vagi despre putere”.

Stelian Tănase: Nicușor Dan putea să oprească moțiunea

„Nicușor Dan ar fi putut, până la un moment dat, să oprească fără probleme nașterea acestei moțiuni, care arunca țara în haos. Pentru că băieții ăștia care au făcut moțiunea habar n-au ce urmează a doua zi după moțiunea de cenzură. Au venit să ne spună că ”nu știm” și să arate spre Nicușor Dan: ”acolo trebuie să fie soluția”.

Nu, domnule, soluția e la voi, în Parlament! Moțiunea e o chestiune de Parlament. Nu e o problemă de Palatul Cotroceni. Nicușor Dan ar fi trebuit să pună lucrurile la punct. Poate le spune în particular că nu e treaba lui. Chiar nu e treaba lui. Treaba este a Parlamentului!”, a mai susținut Stelian Tănase.

