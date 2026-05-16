B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află

Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află

Traian Avarvarei
16 mai 2026, 16:30
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Femeie de 74 de ani, găsită spânzurată într-un parc din Craiova. În ce stare se află
Sursa foto: B1 TV

O femeie în vârstă de 74 de ani din Craiova a vrut să-și pună capăt zilelor. Ea s-a spânzurat de un copac într-un parc din municipiu, sfoara fiind tăiată de polițiștii ajunși acolo. Bătrâna e acum internată în comă profundă la spital.

O femeie s-a spânzurat într-un parc din Craiova

Alarma a fost dată sâmbătă, la ora 11:38, de o persoană care trecea prin Grădina „Mihai Bravu” din Craiova și care a văzut femeia atârnând de un copac. Martorul a sunat rapid la 112, iar la fața locului au fost direcționați agenții Secției 1 Poliție, care erau cel mai aproape.

Ei au tăiat sfoara, au coborât femeia și au început manevrele de resuscitare până când un echipaj SMURD a sosit și el.

Paramedicii au constatat că victima se afla în stop cardio-respirator și au făcut manevre avansate de resuscitare, apoi au transportat-o pe femeie la spital.

Ea e acum în comă profundă.

Polițiștii au aflat rapid că e vorba despre o femeie de 74 de ani din oraș. Ei au deschis dosar penal conform procedurilor și continuă cercetările.

Tags:
Citește și...
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Eveniment
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Eveniment
Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
Eveniment
Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Eveniment
Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Eveniment
Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Eveniment
Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Eveniment
Românii se reorientează către meseriile tehnice. Instalatorii câștigă sume impresionante în 2026
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Ultima oră
17:47 - O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
17:18 - Gorj: Bărbatul dat dispărut pe 6 mai a fost găsit mort în râul Jiu
16:51 - Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție
16:11 - Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
15:58 -   România se alătură celor 35 de state care vor înființarea tribunalului special pentru crimele din Ucraina/ Mesajul Ministrului de Externe
15:19 - (VIDEO) Thailanda: Cel puțin opt morți și 25 de răniți după ce un tren a spulberat un autobuz blocat pe șine
14:54 - Trafic de droguri de mare risc în Prahova. Ce au descoperit anchetatorii în mașina suspectului
14:20 - Andreea Ibacka a vorbit despre ce se va întâmpla cu copiii după divorțul de Cabral: „Vom rămâne întotdeauna o echipă pentru ei”
13:50 - Ce șanse crede Tudor Chirilă că are Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision: „Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum…”
13:14 - Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”