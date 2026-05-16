O femeie în vârstă de 74 de ani din Craiova a vrut să-și pună capăt zilelor. Ea s-a spânzurat de un copac într-un parc din municipiu, sfoara fiind tăiată de polițiștii ajunși acolo. Bătrâna e acum internată în comă profundă la spital.

O femeie s-a spânzurat într-un parc din Craiova

Alarma a fost dată sâmbătă, la ora 11:38, de o persoană care trecea prin Grădina „Mihai Bravu” din Craiova și care a văzut femeia atârnând de un copac. Martorul a sunat rapid la 112, iar la fața locului au fost direcționați agenții Secției 1 care erau cel mai aproape.

Ei au tăiat sfoara, au coborât femeia și au început manevrele de resuscitare până când un echipaj SMURD a sosit și el.

Paramedicii au constatat că victima se afla în stop cardio-respirator și au făcut manevre avansate de resuscitare, apoi au transportat-o pe femeie la spital.

Ea e acum în comă profundă.

Polițiștii au aflat rapid că e vorba despre o femeie de 74 de ani din oraș. Ei au deschis dosar penal conform procedurilor și continuă cercetările.