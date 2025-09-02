B1 Inregistrari!
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica

Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica

Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 17:43
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Sursa foto: Facebook - Dan Nica

Europarlamentarul Dan Nica a anunțat că Parlamentul European a dezbătut noul cadru pentru aprovizionarea cu medicamente critice și acces echitabil pentru pacienți.

România ar putea beneficia de investiții, achiziții la comun și sprijin pentru creșterea producției interne, informează Agerpres.

Cuprins:

  • Cadrul european pentru medicamente de care este nevoie
  • Beneficiile directe pentru România

Cadrul european pentru medicamente de care este nevoie

În timpul dezbaterilor din Parlamentul European, s-a pus accent pe măsuri care să asigure accesul tuturor pacienților la tratamentele cele mai importante.

Cadrul european prevede investiții specifice după anul 2027, coordonarea stocurilor și achiziții comune în cadrul Uniunii Europene.

„În Parlamentul European am discutat despre cadrul european pentru siguranța aprovizionării cu medicamente critice și acces echitabil pentru toți pacienții”, a transmis europarlamentarul Dan Nica pe Facebook

Conform oficialului, achizițiile comune ar putea genera economii de până la 20% pentru medicamentele esențiale, iar coordonarea stocurilor la nivel comunitar ar diminua riscul unor crize de antibiotice și oncologice.

Beneficiile directe pentru România

România ar putea atrage investiții importante, în condițiile în care țara are deja 22 de fabrici de medicamente și un potențial ridicat pentru crearea de noi locuri de muncă.

„Beneficiile pentru România: sector cu 22 de fabrici de medicamente, care poate atrage finanțări noi și crea mii de locuri de muncă; acces rapid la finanțări UE (ex.: deja aprobată o primă tranșă de 25 milioane EUR pentru securitatea aprovizionării); reducerea riscului de penurie și acces la medicamente la prețuri mai accesibile pentru pacienți” , a precizat Nica.

Europarlamentarul a mai spus că „Europa trebuie să pună sănătatea oamenilor pe primul loc: mai multă producție în UE, mai puține lipsuri, tratamente la timp pentru toți”.

