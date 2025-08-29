Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat pe Facebook că Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea ministerului.

Decizia urmărește o mai bună coordonare a politicilor și un răspuns mai eficient în sprijinul victimelor violenței domestice și ale traficului de persoane.

Ce presupune fuziunea

Manole spune că fuziunea nu presupune reducerea resurselor sau a personalului, ci dimpotrivă, consolidarea capacității instituționale. Obiectivul principal este crearea unui cadru legal care să permită înființarea unor centre specializate pentru victimele traficului de persoane, servicii care în prezent nu există.

„O responsabilitate morală și umană”

Potrivit ministrului, noua structură va însemna asumarea responsabilității statului în fața victimelor. „Este o datorie morală și umană să ne asigurăm că femeile, copiii sau oricine trece printr-o experiență traumatică nu rămâne singur și primește sprijin real, rapid și eficient”, a transmis Manole, potrivit .

Acesta a precizat că se află în etapa de consultare și că dialogul cu organizațiile neguvernamentale va continua și după implementarea fuziunii.

Ministrul a ținut să mulțumească -urilor pentru expertiza dar și pentru implicarea lor, considerate esențiale pentru succesul acestui demers.