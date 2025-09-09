Gheorghiță Sava, manelistul bucureștean care acum doi ani a încercat să-și incendieze iubita de la acea vreme, a fost condamnat de către Curtea de Apel București. El își va executa pedeapsa într-o unitate de maximă siguranță.

Cum a încercat Gheorghiță Sava să-și omoare iubita

Ce condamnare a primit Gheorghiță Sava

Cum a încercat Gheorghiță Sava să-și omoare iubita

Acum doi ani, fiind beat și drogat cu cocaină, Gheorghiță Sava (47 de ani) s-a certat cu iubita sa, apoi a închis-o pe femeie în portbagajul mașinii ei, a condus până la marginea Bucureștiului și a încercat să incendieze vehiculul cu victima înăuntru.

Femeia a sunat la 112 din portbagaj, STS a localizat-o rapid, astfel că polițiștii au reușit să o elibereze în ultimul moment.

Ce condamnare a primit Gheorghiță Sava

Manelistul a fost acuzat de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. El mai avea și permisul suspendat, precizează

Judecătorii Curții de Apel București au majorat pedeapsa inițială pe care a primit-o acesta pentru tentativă de omor, de la 11 la 14 ani. De asemenea, au mărit daunele morale de la 30.000 la 50.000 de euro.

Gheorghiță Sava era deja condamnat cu suspendare pentru loviri și alte violențe, așa că instanța i-a reactivat pedeapsa, condamnarea totală, definitivă, primită de acesta fiind de 19 ani și 8 luni de închisoare.