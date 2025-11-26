B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat

Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat

Ana Maria
26 nov. 2025, 09:47
Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Percheziții de amploare. Ce acuzații grave aduc anchetatorii conducerii Euroins
  2. Ce descoperiri a făcut ASF în urma controalelor la Euroins
  3. Cum au fost externalizate resursele financiare ale Euroins
  4. Percheziții de amploare. Ce spun anchetatorii despre motivele acestei scheme

Percheziții de amploare în cazul falimentării Euroins. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) desfășoară, miercuri dimineață, percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar ce vizează falimentarea Euroins, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Public.

Acțiunile sunt concentrate asupra a zece persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul companiei, dar și asupra sediilor unor firme controlate de acționarii bulgari ai societății.

Percheziții de amploare. Ce acuzații grave aduc anchetatorii conducerii Euroins

Cercetările penale se referă la perioada 2017-2023 și vizează un mecanism complex de fraudare a resurselor financiare ale Euroins, prin care factorii decidenți ar fi urmărit „decapitalizarea societății prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului”. Ministerul Public susține că banii încasați de la clienți au fost redirecționați către alte entități controlate de acționarii bulgari, în timp ce compania nu și-ar fi respectat obligațiile față de asigurați, potrivit G4Media.

Una dintre acuzațiile cele mai grave este legată de subevaluarea și neplata abuzivă a obligațiilor față de clienți. Mai mult, s-a constatat o politică sistematică de raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Ce descoperiri a făcut ASF în urma controalelor la Euroins

În urma controalelor desfășurate de ASF în perioada 2000-2021, s-a constatat că un fost director al Direcției Daune a respins peste 5.800 de dosare cu obligații ce depășeau 60 milioane lei, fără o analiză serioasă. Totodată, Euroins a ascuns peste 36.000 de dosare de litigii, cu un impact major asupra patrimoniului companiei, care au generat penalități uriașe.

ASF a descoperit și o „subadecvare” cronică a rezervei de daună avizată (RCA), cu un deficit de peste un miliard de lei la deschiderea procedurii de faliment. Aceasta a dus la retragerea autorizației de funcționare și constatarea stării de insolvență a societății.

Cum au fost externalizate resursele financiare ale Euroins

În fața falimentului iminent, acționarii majoritari, CAM și BKI, ar fi pus în aplicare un mecanism prin care resursele financiare au fost externalizate printr-un acord de reasigurare cu o firmă afiliată controlată indirect de ei. Aceasta a implicat reținerea integrală a primelor de reasigurare, deturnând peste 1,5 miliarde de lei din activele Euroins.

Un alt element al schemei a fost acordarea de împrumuturi către entități afiliate, chiar dacă societatea nu mai avea capacitatea să-și achite obligațiile. Acest lucru a cauzat un prejudiciu estimat la peste 75 milioane lei.

Percheziții de amploare. Ce spun anchetatorii despre motivele acestei scheme

„Din coroborarea întregului material documentar existent rezultă că principalul motiv pentru care factorii decidenți de la nivelul patronatului societății ER SA (cu rol decizional major) au dispus continuarea în aceste condiții a activității (schema prin care vindeau polițe RCA la prețuri mici, pentru a încasa cât mai mulți bani, fără vreo intenție să asigure plata despăgubirilor) a fost acela de a dispune discreționar de activele societății prin externalizarea resurselor financiare ale acesteia către entități externe aflate sub controlul acestora.”, afirmă Ministerul Public, într-un comunicat de presă.

Tags:
Citește și...
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Eveniment
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Eveniment
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
Eveniment
Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Eveniment
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Eveniment
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Eveniment
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Eveniment
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume
Eveniment
Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
Eveniment
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Eveniment
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:45 - Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite