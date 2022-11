Percheziţii la Spitalul Judeţean Focșani: O fată de 17 ani a murit după o naştere prin cezariană. Trei medici sunt cercetați

Trei medici de la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani sunt cercetaţi de procurori, după ce o adolescentă de 17 ani a murit în urma unor complicaţii survenite după o naştere prin cezariană. Potrivit , unul dintre ei este medicul chirurg Cristian Onia, consilier județean PSD. El a spus că nu dă declarații până la finalizarea anchetei.

Medici din Focșani, cercetați după moartea unei adolescente

Fata a murit pe 16 iulie, în Secția de chirurgie a Spitalului Județean Focșani. Trei sunt acum urmăriți penal pentru ucidere din culpă, fals intelectual și favorizarea făptuitorului.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 16.07.2022, o minoră în vârstă de 17 ani, a decedat în cadrul Secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani, urmare a unor complicaţii survenite după o procedură medicală de naştere prin . În cauză s-a început urmărirea penală in rem şi in personam faţă de un număr de trei persoane, medici în cadrul unităţii spitaliceşti anterior amintite, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual şi favorizarea făptuitorului”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, potrivit

Miercuri, polițiștii au făcut șapte percheziții la domicilile unor persoane, dar și la spital. Cercetările continuă.