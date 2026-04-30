Bugetul Primăriei Capitalei 2026. Cum sunt împărțiți cei 8 miliarde de lei și ce investiții sunt anunțate

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 18:43
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce spune primarul că bugetul Capitalei este încă imprevizibil
  2. Pe ce se duc miliardele din bugetul Capitalei
  3. Ce investiții majore pregătește Primăria Capitalei

Un buget de aproximativ 8 miliarde de lei este pregătit de Primăria Capitalei pentru anul 2026. Documentul, care detaliază modul de alocare a fondurilor, va fi supus votului Consiliului General pe 5 mai. Din total, 2,5 miliarde de lei sunt direcționate către subvenții pentru termoficare și transportul public.

De ce spune primarul că bugetul Capitalei este încă imprevizibil

Primăria Capitalei anunță un buget de 8,4 miliarde de lei pentru acest an, în creștere cu 1,5 miliarde față de anul trecut, potrivit unui comunicat oficial. Cu toate acestea, Ciprian Ciucu atrage atenția că modul în care sunt stabilite finanțele orașului rămâne problematic.

„Am ajuns la un buget mai bun, da. Dar nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Se strâng politicienii și stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilitățile legale. Orice primar trebuie să știe cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a transmis acesta, notează digi24.ro.

Pe ce se duc miliardele din bugetul Capitalei

Bugetul total de 8,4 miliarde de lei este împărțit pe mai multe direcții majore. Cea mai mare sumă, 6,1 miliarde de lei, revine aparatului propriu al Primăriei Capitalei. Alte 700 de milioane de lei sunt alocate către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar 1,6 miliarde merg către instituțiile subordonate.

Din bugetul PMB, 4 miliarde de lei sunt destinate cheltuielilor de funcționare, iar 2,1 miliarde de lei pentru investiții. Cea mai mare parte din fondurile de funcționare, respectiv 2,5 miliarde de lei, este direcționată către subvențiile pentru termoficare și transportul public. Aproximativ 750 de milioane de lei sunt alocate pentru dobânzi, despăgubiri civile și rambursări.

În plus, 174 de milioane de lei merg către iluminatul public, 156 de milioane pentru salarii și 20 de milioane de lei pentru întreținerea Arenei Naționale.

Ce investiții majore pregătește Primăria Capitalei

Planurile de investiții ale Primăriei Capitalei vizează proiecte esențiale pentru modernizarea orașului. Aproximativ 1 miliard de lei va fi direcționat către reabilitarea sistemului de termoficare, în timp ce o sumă similară este alocată pentru modernizarea a 50 de kilometri de șină de tramvai, cu sprijin din fonduri externe nerambursabile. În paralel, autoritățile promit investiții în infrastructură, inclusiv în zone-cheie precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu.

Lista proiectelor include și consolidarea blocurilor cu risc seismic, dar și reabilitarea clădirilor istorice. De asemenea, sunt vizate lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviței, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Izvor. În plus, Primăria are în plan modernizarea transportului public prin înlocuirea parcului auto al STB, ca parte a unui efort mai amplu de îmbunătățire a mobilității urbane.

Citește și...
Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
Eveniment
Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Eveniment
Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
Eveniment
Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
Eveniment
Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
Eveniment
Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului
Șoc pentru părinți! Cât a ajuns să coste banchetul de final de gimnaziu și liceu. Sumele sar de 1.700 de lei pentru un singur elev
Eveniment
Șoc pentru părinți! Cât a ajuns să coste banchetul de final de gimnaziu și liceu. Sumele sar de 1.700 de lei pentru un singur elev
Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului
Eveniment
Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului
Cum arată estetica medicală în 2026 și ce aduce nou Doctor SKiN Titan
Eveniment
Cum arată estetica medicală în 2026 și ce aduce nou Doctor SKiN Titan
Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente
Eveniment
Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente
Newsweek: 11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Eveniment
Newsweek: 11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Ultima oră
19:40 - Miruță, după controlul la Metrorex: Nu mi-am putut imagina că pot să existe atât de multe ramificații / Între a întrerupe combinațiile și a crește prețul biletelor, au ales să crească prețul (VIDEO)
19:40 - Heroină în saci cu turmeric și ghimbir! Descoperirea făcută de DIICOT în Portul Constanța
19:17 - Ministrul Economiei le cere românilor să aleagă vacanțele în țară pentru a sprijini turismul. Cum poate această decizie să susțină economia locală
19:05 - Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
18:34 - Măsuri de siguranță de 1 mai: Control sporit la frontieră și amenzi pentru grătare ilegale
18:32 - Mesaj dur și ironic lansat de Piedone către șeful ANPC: „Fii băiat ascultător și eliberează funcția, așa cum a cerut președintele partidului!”
18:11 - Portul Constanța, în plină expansiune. Investiții de sute de milioane de euro îl transformă în hub-ul cheie al regiunii
18:02 - „Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei
17:46 - PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi”
17:37 - Libertatea bate stabilitatea. Munca flexibilă devine alegerea dominantă a românilor: 92% vor control asupra programului