Un buget de aproximativ 8 miliarde de lei este pregătit de pentru anul 2026. Documentul, care detaliază modul de alocare a fondurilor, va fi supus votului Consiliului General pe 5 mai. Din total, 2,5 miliarde de lei sunt direcționate către subvenții pentru termoficare și transportul public.

De ce spune primarul că bugetul Capitalei este încă imprevizibil

Primăria Capitalei anunță un buget de 8,4 miliarde de lei pentru acest an, în creștere cu 1,5 miliarde față de anul trecut, potrivit unui comunicat oficial. Cu toate acestea, atrage atenția că modul în care sunt stabilite finanțele orașului rămâne problematic.

„Am ajuns la un buget mai bun, da. Dar nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Se strâng politicienii și stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilitățile legale. Orice primar trebuie să știe cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a transmis acesta, notează digi24.ro.

Pe ce se duc miliardele din bugetul Capitalei

Bugetul total de 8,4 miliarde de lei este împărțit pe mai multe direcții majore. Cea mai mare sumă, 6,1 miliarde de lei, revine aparatului propriu al Primăriei Capitalei. Alte 700 de milioane de lei sunt alocate către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, iar 1,6 miliarde merg către instituțiile subordonate.

Din bugetul PMB, 4 miliarde de lei sunt destinate cheltuielilor de funcționare, iar 2,1 miliarde de lei pentru investiții. Cea mai mare parte din fondurile de funcționare, respectiv 2,5 miliarde de lei, este direcționată către subvențiile pentru termoficare și transportul public. Aproximativ 750 de milioane de lei sunt alocate pentru dobânzi, despăgubiri civile și rambursări.

În plus, 174 de milioane de lei merg către iluminatul public, 156 de milioane pentru salarii și 20 de milioane de lei pentru întreținerea Arenei Naționale.

Ce investiții majore pregătește Primăria Capitalei

Planurile de investiții ale Primăriei Capitalei vizează proiecte esențiale pentru modernizarea orașului. Aproximativ 1 miliard de lei va fi direcționat către reabilitarea sistemului de termoficare, în timp ce o sumă similară este alocată pentru modernizarea a 50 de kilometri de șină de tramvai, cu sprijin din fonduri externe nerambursabile. În paralel, autoritățile promit investiții în infrastructură, inclusiv în zone-cheie precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu.

Lista proiectelor include și consolidarea blocurilor cu risc seismic, dar și reabilitarea clădirilor istorice. De asemenea, sunt vizate lucrări de amenajare a malurilor Dâmboviței, pe tronsonul dintre Piața Unirii și Izvor. În plus, Primăria are în plan modernizarea prin înlocuirea parcului auto al STB, ca parte a unui efort mai amplu de îmbunătățire a mobilității urbane.