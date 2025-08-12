Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!

În plin sezon estival, turiștii de pe caută mâncăruri rapide și accesibile, însă, o investigație arată că unele preparate ascund pericole grave pentru sănătate.

Au fost analizate în laborator probe din shaorma, hamsii, gogoși, creveți și porumb fiert, vedetele culinare ale verii. Rezultatele au arătat că shaorma a fost singurul produs contaminat cu bacterii fecaloide și, în unele cazuri, cu Salmonella.

În schimb, porumbul fiert, hamsiile, creveții și gogoșile nu au prezentat bacterii, cel mai probabil datorită prăjirii intense.

Salmonella este una dintre cele mai cunoscute cauze ale toxiinfecțiilor alimentare și poate provoca febră, vărsături și diaree severă. În cazul turiștilor aflați în vacanță, un astfel de episod poate însemna spitalizare și întreruperea concediului.

„Dintre mâncărurile aduse în analiză, ne-a atras atenția o shaorma. Shaorma contaminată cu enterobacterii. Bacterii de origine fecaloidă de obicei, care ar fi putut ajunge în porțiile de shaorma adusă fie din nespălarea cum trebuie a verzei (…), dar cel mai sigur datorită lipsei de igienă a celor care manipulează și care realizează acest produs”, a declarat Alexandru Cîrîc, specialist în analize alimentare.

Potrivit specialiștilor, contaminarea poate fi cauzată de:

legume nespălate corect (precum varza din shaorma)

lipsa igienei persoanelor care pregătesc mâncarea

expunerea produselor la praf, insecte și temperaturi ridicate

manipularea produselor cu mâinile murdare sau fără mănuși

Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, avertizează:

„Trebuie să existe geamuri, shaorma expusă prafului străzii, trecătorilor, muștelor (…) înseamnă o contaminare sigură. (…) Dacă cu aceeași mână dă și banul și dă și produsul, atunci vorbim cu siguranță de contaminări.”

Observați condițiile de igienă ale locului de unde cumpărați mâncare

Asigurați-vă că produsele nu sunt expuse la aer liber, praf și insecte

Evitați preparatele cu ingrediente crude păstrate la temperaturi mari

Verificați dacă personalul folosește mănuși și ustensile curate

„Multe din toxiinfecții alimentare pe care le facem nu doar pe litoral, le facem și la oraș, pleacă exact de aici, din manipulare, din lipsa regulilor de igienă”, mai spune Marinescu.