B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!

Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!

Ana Maria
12 aug. 2025, 21:59
Pericol uriaș pe litoral! Ce s-a descoperit în shaorma de pe litoralul românesc, în urma unor analize. Specialiștii sunt îngroziți!
Sursa foto: Captură video - Observator News

În plin sezon estival, turiștii de pe litoral caută mâncăruri rapide și accesibile, însă, o investigație Observatornews.ro arată că unele preparate ascund pericole grave pentru sănătate.

Cuprins:

  • Ce au descoperit testele de laborator în mâncarea de pe litoral
  • De ce este periculoasă shaorma cu Salmonella
  • Cum ajung bacteriile în mâncare
  • Ce recomandă specialiștii pentru a evita îmbolnăvirea

Ce au descoperit testele de laborator în mâncarea de pe litoral

Au fost analizate în laborator probe din shaorma, hamsii, gogoși, creveți și porumb fiert, vedetele culinare ale verii. Rezultatele au arătat că shaorma a fost singurul produs contaminat cu bacterii fecaloide și, în unele cazuri, cu Salmonella.

În schimb, porumbul fiert, hamsiile, creveții și gogoșile nu au prezentat bacterii, cel mai probabil datorită prăjirii intense.

De ce este periculoasă shaorma cu Salmonella

Salmonella este una dintre cele mai cunoscute cauze ale toxiinfecțiilor alimentare și poate provoca febră, vărsături și diaree severă. În cazul turiștilor aflați în vacanță, un astfel de episod poate însemna spitalizare și întreruperea concediului.

„Dintre mâncărurile aduse în analiză, ne-a atras atenția o shaorma. Shaorma contaminată cu enterobacterii. Bacterii de origine fecaloidă de obicei, care ar fi putut ajunge în porțiile de shaorma adusă fie din nespălarea cum trebuie a verzei (…), dar cel mai sigur datorită lipsei de igienă a celor care manipulează și care realizează acest produs”, a declarat Alexandru Cîrîc, specialist în analize alimentare.

Cum ajung bacteriile în mâncare

Potrivit specialiștilor, contaminarea poate fi cauzată de:

  • legume nespălate corect (precum varza din shaorma)
  • lipsa igienei persoanelor care pregătesc mâncarea
  • expunerea produselor la praf, insecte și temperaturi ridicate
  • manipularea produselor cu mâinile murdare sau fără mănuși

Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, avertizează:

„Trebuie să existe geamuri, shaorma expusă prafului străzii, trecătorilor, muștelor (…) înseamnă o contaminare sigură. (…) Dacă cu aceeași mână dă și banul și dă și produsul, atunci vorbim cu siguranță de contaminări.”

Ce recomandă specialiștii pentru a evita îmbolnăvirea

  • Observați condițiile de igienă ale locului de unde cumpărați mâncare
  • Asigurați-vă că produsele nu sunt expuse la aer liber, praf și insecte
  • Evitați preparatele cu ingrediente crude păstrate la temperaturi mari
  • Verificați dacă personalul folosește mănuși și ustensile curate

„Multe din toxiinfecții alimentare pe care le facem nu doar pe litoral, le facem și la oraș, pleacă exact de aici, din manipulare, din lipsa regulilor de igienă”, mai spune Marinescu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Eveniment
Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Eveniment
Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Externe
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Eveniment
Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Externe
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița
Eveniment
Angelina Jolie pregătește vânzarea casei sale istorice din Los Angeles. Ce planuri are actrița
Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”
Eveniment
Andrei Caramitru anunță că 40% dintre români sunt analfabeți funcțional, iar 15% sunt retardați clinic: „Se rezolvă cu iod, alimentație echilibrată. E groaznic”
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Ultima oră
22:18 - Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
21:53 - Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș
21:46 - Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
21:46 - Nicușor Dan a anunțat că va merge în Ucraina: „Am acceptat invitația președintelui Zelenski de a vizita Kievul”. Când va avea loc vizita oficială
21:40 - Se boicotează noul an școlar? Ministrul Educației, Daniel David, mesaj pentru sindicaliști: „Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă”
21:32 - Ministrul Sănătății a anunțat că secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca își va pierde statulul de centru de arși: “Rezultatele controlului sunt de natură penală și voi sesiza Parchetul”
21:29 - Andrei de la „Insula Iubirii” a reacționat în urma imaginilor cu logodnica lui și cu Teo! Ce a declarat concurentul
21:15 - Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
21:01 - Ce este Candida auris, bacteria cu care s-au infectat pacienții de la Spitalul „Floreasca”. Cum se manifestă și ce soluții de tratament există
20:59 - Drulă, despre candidatura la Primăria Capitalei: Proiectul cu Nicușor Dan e unul vechi, lucrăm împreună la acest proiect de modernizare, care a început la București. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat (VIDEO)