Tot mai mulți români aleg, și în această vară, să își petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc. Însă pentru unii, concediul s-a încheiat cu amenzi usturătoare din partea autorităților locale.

Cuprins

Ce reguli au încălcat românii pe litoralul bulgăresc

Sunt anunțate noi controale

Cum au evoluat prețurile pe litoralul românesc

Ce reguli au încălcat românii pe litoralul bulgăresc

În zilele de 6 și 7 august, poliția bulgară, împreună cu reprezentanți români, a desfășurat o amplă acțiune de control pe coasta de nord de pe litoralul bulgăresc. Ținta principală au fost parcările ilegale din zonele protejate, în special dunele de nisip. În doar două zile, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni, iar peste 90% dintre cei amendați au fost turiști din România.

Legea bulgară prevede pedepse dure pentru deteriorarea dunelor – fapta este considerată infracțiune și poate atrage până la trei ani de închisoare. În practică, cei prinși riscă amenzi de până la 2.500 leva (aproximativ 1.278 de euro). Oficialii bulgari au atras atenția că necunoașterea regulilor, barierele lingvistice și lipsa indicatoarelor, unele dispărute în mod repetat, contribuie la numărul mare de sancțiuni.

Sunt anunțate noi controale

Pe lângă verificările din zonele de parcare, inspectorii au controlat și unități comerciale din apropierea plajelor, suspectate că extrag ilegal apă sau deversează ape uzate în mare. Ministerul Mediului din Bulgaria a anunțat că astfel de acțiuni vor deveni anuale pe litoralul bulgăresc, fiind programate între 1 mai și 30 septembrie, pentru protejarea habitatelor naturale, scrie .

Inspecțiile comune au fost efectuate de BDHR și Inspectoratul Regional pentru Mediu și Ape – Varna, angajați ai Ministerului Mediului și Apelor, reprezentanți ai Direcției Generale a Poliției Naționale, Departamentului de Poliție Economică, Sectorului de Infracțiuni împotriva Mediului și Faunei Sălbatice, Administrației Regionale – Dobrich și Municipiului Șabla. Angajații Direcției Bazinale au inspectat, de asemenea, unitățile de băut din apropierea plajei pentru a detecta prize nereglementate de apă și deversarea de ape uzate în Marea Neagră.

Cum au evoluat prețurile pe litoralul românesc

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de vară în afara țării. Pe litoralul românesc pare să fie din ultimii ani, așa că hotelierii și patroni de restaurante chiar din august, pentru a mai atrage turiștii.

„Avem hamsie de Marea Neagră, şprot, pălămidă de Marea Neagră, guvidul nostru românesc. Cel mai mic preţ începe de la 7 lei/100 g, nu este ceea ce se spune că pe litoralul românesc sunt cele mai mari preţuri”, a spus Florentina Păun, reprezentantul unui restaurant.