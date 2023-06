Planta de apartament care atrage prosperitatea financiară și dragostea. Care este aceasta

Tendințele de desgin interior spun că este indicat ca în casă decorul să fie cât mai apropiat de natură, iar acest lucru este ușor de rezolvat cu câteva plante, fapt pentru care fiecare optează pentru culorile deosebite, frunze speciale sau mărime. Dar, trebuie ținut cont și de energia pe care acea plantă o va da în casă.

Care este planta norocoasă de interior

Numele științific este Chlorophytum comosum sau Falangio, dar denumirea ei populară este „planta păianjen”. Este o plantă foarte frumoasă și specială, este ușor de îngrijit, trebuie lăsată doar într-un mediu cald și luminos, conform Click.ro.

Planta face parte din familia Asparagaceae și este originară din Africa de Sud.

Norocul îl poartă frunzele verzi

Pentru a îl are trebuie să te asiguri că are mereu frunzele verzi. Specialiștii spun că este o planta care are capacitatea de

Planta este potrivită pentru decorarea bucătăriilor, băilor sau ferestrelor.