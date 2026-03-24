„Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii. Gafă incredibilă a judecătorilor în timpul procesului

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 21:22
Poliția Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Polițist acuzat că și-a lovit doi colegi
  2. Judecătorii au uitat să-l audieze pe polițistul acuzat

Un polițist de la Crima Organizată a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ultraj și-și va pierde locul de muncă. Ancheta și procesul au durat ani întregi.

Polițist acuzat că și-a lovit doi colegi

Subinspector în cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate București, Costel Melciu a intervenit la locul unui accident care se petrecuse chiar în fața casei socrilor săi. Se întâmpla în iunie 2018, în satul Roșiești din județul Vaslui. Numai că atunci când a ajuns el la fața locului erau deja acolo doi agenți care luau declarații de la cei implicați.

Costel Melciu a insistat ca unul dintre șoferi să spună că e vinovat, deși acesta spunea că n-are nicio vină.

Unul dintre agenții veniți la fața locului, Valentin A., i-a cerut lui Melciu să-i lase să-și facă treaba și să nu mai facă circ. Discuția aprinsă dintre cei doi i-a atras atenția celuilalt polițist, Andrei O..

„Eu încercam să îi explic, dar când a ajuns lângă mine, [Melciu] m-a prins cu ambele mâini de gât. Eu nu m-am aşteptat la aşa ceva, mai ales că ştiam că este poliţist. Când m-a prins cu mâinile de gât, m-a şi împins, astfel încât mi-a căzut cascheta de pe cap. Am reuşit să mă eliberez din strânsoarea lui, luându-i mâinile de pe gâtul meu, după care am încercat să îl imobilizez. Atunci a intervenit socrul său, care s-a pus între noi. S-au apropiat de noi mai multe rude de-ale numitului Melciu Costel, care încercau să îl liniştească.

În câteva secunde s-au adunat soţia lui, rude de ale lui, vecini. Ţin minte că atunci când mi-a pus mâinile în gât cineva a strigat «Ai înnebunit! Ești poliţist!». Colegul meu a venit şi el să îl liniştească. L-a luat de mâna stângă pentru a-l linişti şi a încercat să îi vorbească, moment în care Melciu i-a aplicat o lovitură cu pumnul drept în faţă”, a povestit ulterior Andrei O., potrivit BZI.

Acesta nu a mers la medicul legist pentru a solicita eliberarea unui certificat medico-legal. A făcut-o însă Valentin A., certificatul său confirmând existența unei tumefieri care avusese nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Acest act a stat la baza acuzației de ultraj adusă lui Melciu. În cursul urmăririi penale, acesta a spus că el a fost cel agresat de ceilalți doi agenți.

Judecătorii au uitat să-l audieze pe polițistul acuzat

În octombrie 2024, Melciu a fost condamnat la 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Însă el a apelat la o cale extraordinară de atac, contestația în anulare, reclamând că nu fusese audiat în cursul apelului, deși fusese prezent la toate termenele de judecată.

Judecătorii chiar uitaseră de el… În consecință, s-a dispus reluarea ultimei faze a procesului, iar Curtea ieșeană de Apel a redeschis dosarul.

De această dată, a fost audiat și Melciu. Într-un final, judecătorii au dispus menținerea condamnării inițiale de 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. De asemenea, Melciu va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București. Decizia Curții de Apel este definitivă.

