Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia

21 oct. 2025, 13:06
Polonia și România au dejucat un complot rusesc. 8 persoane reținute. Ce spun SRI și autoritățile de la Varșovia
Cuprins
  1. Ce au spus polonezii despre complotul rusesc
  2. Pe cine a monitorizat SRI
  3. Cum au acționat persoanele acuzate de sabotaj

Polonia și România au dejucat un complot rusesc, informează Reuters. Autoritățile de la Varșovia au anunțat că, împreună cu cele românești, au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei.  Trei dintre rețineri sunt legate de un presupus plan de trimitere a unor colete explozive în Ucraina, potrivit sursei citate. Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că „a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național”.

Se întâmplă în contextul în care europenii au acuzat Rusia de detonarea unor colete transportate în Europa. Serviciile au explicat faptul că rușii au vrut astfel să testeze un plan privind explozii pe zborurile de marfă către SUA. Evident, Rusia a negat acuzațiile.

Ce au spus polonezii despre complotul rusesc

„Datele de până acum ne arată că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina.

Unul dintre ei, un ucrainean de 21 de ani, a fost reținut lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile românești la București”, a declarat Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

Pe cine a monitorizat SRI

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

  • au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;
  • au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor.

În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni”, a transmis SRI, într-un comunicat.

Cum au acționat persoanele acuzate de sabotaj

„Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național.

Serviciul Român de Informații mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României”, se mai arată în comunicatul SRI.

