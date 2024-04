Prăbușirea podului din Baltimore îi provoacă pe conspiraționiști să compare accidentul cu filmul produs de familia Obama – „Leave The World Behind”. Se vorbește chiar de un eveniment de tipul Lebăda Neagră

au dus la comparații cu un film recent, produs de Barack și Michelle Obama și difuzat de Netflix în 2023, despre o navă de marfă care eșuează pe o plajă publică, în urma unui atac cibernetic.

Casa Albă și FBI-ul au declarat că incidentul în care a fost implicată nava de marfă care s-a izbit de Podul Francis Scott Key din Baltimore nu ar fi fost intenționat și nu sunt semne care ar putea să indice terorism sau atacuri cibernetice.

Dar utilizatorii online au subliniat asemănări între imaginile cu momentul în care nava distruge podul din Baltimore și o scenă din „Leave The World Behind”. În filmul regizat de Sam Esmail, cu Julia Roberts, Mahershala Ali, Kevin Bacon și Ethan Hawke, un petrolier, denumit Leul Alb, eșuează pe malul mării în mijlocul unei mulțimi de turiști îngroziți.



O postare care susține o legătură între prăbușirea podului și filmul Leave the World Behind a fost vizionată de peste 1,2 milioane de ori. Postarea susținea că, pentru că nava se îndrepta spre Sri Lanka, care are un leu pe steag, situația era legată de nava care apare la începutul filmului care se numea White Lion/ Leul Alb. Postarea mai arată că filmul a fost produs de Obama.

Oh my God. This can’t be coincidence

The Ship that crashed into the Francis Scott Key Bridge in Baltimore was headed to Sri Lanka

The flag of Sri Lanka is a Lion (🇱🇰)

The Ship in the opening scene of Barrack Obama’s ‘Leave the World Behind’ is named WHITE LION 😱🤯

— Jimmy Corsetti (@BrightInsight6)