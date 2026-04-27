Consiliul Local Brăila a decis luni să interzică jocurile de tip slot-machine pe raza municipiului, după un vot unanim. Hotărârea schimbă treptat peisajul sălilor de jocuri și deschide o nouă etapă în disputa privind impactul acestui sector.

Ce a decis Consiliul Local Brăila

Primarul Marian Dragomir a anunțat imediat rezultatul votului și a prezentat măsura drept o promisiune dusă până la capăt. El a transmis: „Brăileni, am reușit: am interzis păcănelele în Brăila prin hotărâre de . M-am ținut de cuvânt”.

Edilul a spus că adoptarea proiectului nu a venit simplu, mai ales în contextul dezbaterilor tensionate dinaintea ședinței decisive. Potrivit acestuia, „nu a fost ușor” și au existat „presiuni” înainte ca aleșii locali să ridice mâna.

Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu

Hotărârea nu produce efecte peste noapte, deoarece operatorii care dețin licențe valabile își pot continua activitatea până la expirarea acestora. Primarul a explicat clar că „sălile de păcănele care au licența de la București în vigoare vor funcționa până la expirarea acesteia”.

După acest termen, activitatea nu va mai putea continua, iar administrația locală susține că nu va aproba prelungiri sau reînnoiri ulterioare. Practic, retragerea operatorilor se va produce etapizat, pe măsură ce documentele existente ies din valabilitate.

Conform estimărilor prezentate de edil, calendarul principal al închiderilor se va concentra în următoarele luni. El a precizat că „majoritatea licențelor expiră, treptat, până la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor”, relatează Ziare.com.

Unde se poziționează Brăila față de alte orașe

intră astfel în rândul municipiilor care au limitat sau eliminat în spații fizice. Slatina a deschis această direcție administrativă, iar Bacău a adoptat ulterior măsuri similare, mizând pe aceeași aplicare graduală și fără reînnoirea licențelor existente.