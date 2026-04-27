Brăila interzice păcănelele după vot unanim în Consiliul Local. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu

Iulia Petcu
27 apr. 2026, 16:33
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce a decis Consiliul Local Brăila
  2. Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu
  3. Unde se poziționează Brăila față de alte orașe

Consiliul Local Brăila a decis luni să interzică jocurile de tip slot-machine pe raza municipiului, după un vot unanim. Hotărârea schimbă treptat peisajul sălilor de jocuri și deschide o nouă etapă în disputa privind impactul acestui sector.

Ce a decis Consiliul Local Brăila

Primarul Marian Dragomir a anunțat imediat rezultatul votului și a prezentat măsura drept o promisiune dusă până la capăt. El a transmis: „Brăileni, am reușit: am interzis păcănelele în Brăila prin hotărâre de Consiliu Local. M-am ținut de cuvânt”.

Edilul a spus că adoptarea proiectului nu a venit simplu, mai ales în contextul dezbaterilor tensionate dinaintea ședinței decisive. Potrivit acestuia, „nu a fost ușor” și au existat „presiuni” înainte ca aleșii locali să ridice mâna.

Cum vor dispărea sălile de jocuri din municipiu

Hotărârea nu produce efecte peste noapte, deoarece operatorii care dețin licențe valabile își pot continua activitatea până la expirarea acestora. Primarul a explicat clar că „sălile de păcănele care au licența de la București în vigoare vor funcționa până la expirarea acesteia”.

După acest termen, activitatea nu va mai putea continua, iar administrația locală susține că nu va aproba prelungiri sau reînnoiri ulterioare. Practic, retragerea operatorilor se va produce etapizat, pe măsură ce documentele existente ies din valabilitate.

Conform estimărilor prezentate de edil, calendarul principal al închiderilor se va concentra în următoarele luni. El a precizat că „majoritatea licențelor expiră, treptat, până la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor”, relatează Ziare.com.

Unde se poziționează Brăila față de alte orașe

Brăila intră astfel în rândul municipiilor care au limitat sau eliminat jocurile de noroc în spații fizice. Slatina a deschis această direcție administrativă, iar Bacău a adoptat ulterior măsuri similare, mizând pe aceeași aplicare graduală și fără reînnoirea licențelor existente.

Citește și...
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Știri Locale
Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Știri Locale
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Știri Locale
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Știri Locale
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Știri Locale
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
Știri Locale
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Știri Locale
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
Știri Locale
Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Știri Locale
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)
Știri Locale
Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)
