Ploile puternice au provocat probleme serioase în mai multe localități din județul Dâmbovița. a pătruns în gospodării, iar echipajele de pompieri au fost mobilizate de urgență pentru a interveni.

Câte gospodării au fost inundate și unde au intervenit pompierii

Precipitațiile abundente prognozate pentru județul Dâmbovița au provocat acumulări de apă în mai multe gospodării. ISU a transmis sâmbătă că pompierii au fost solicitați să intervină în zonele afectate.

Până la momentul anunțului oficial, echipajele ISU Dâmbovița acționaseră deja în cel puțin 15 gospodării afectate.

„O curte inundată în localitatea Românești, unde a intervenit Garda de Intervenție Potlogi cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; zece curți inundate în localitatea Picior de Munte, unde a intervenit Detașamentul Găești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; două curți inundate în municipiul Moreni, unde a intervenit Detașamentul Moreni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; o curte inundată în localitatea Drăgăești-Pământeni, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă; o curte inundată în localitatea Suta Seacă, unde a intervenit Detașamentul Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă”, au declarat reprezentanții ISU Dâmbovița, notează observatornews.ro.

Ce avertizări hidrologice sunt în vigoare pentru județele Dâmbovița și Prahova

Autoritățile continuă să supravegheze atent situația din județ, având în vedere riscurile ridicate din această perioadă. Județele Dâmbovița și Prahova sunt sub cod portocaliu de inundații, avertizare valabilă până duminică la prânz.

Potrivit , în intervalul 29 noiembrie, ora 18:00 – 30 noiembrie, ora 12:00, există pericolul formării unor viituri importante. Zonele vizate includ râurile din bazinul hidrografic Ialomița, atât amonte, cât și aval de Moroeni, până la Târgoviște, precum și sectorul superior al râului Prahova și cursul Teleajenului.

Aceste fenomene pot genera revărsări semnificative și pot pune în pericol gospodării și infrastructură.