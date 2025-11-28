B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un cod portocaliu de inundaţii loveşte județul Prahova. Alte 12 judeţe rămân sub cod galben (FOTO)

Un cod portocaliu de inundaţii loveşte județul Prahova. Alte 12 judeţe rămân sub cod galben (FOTO)

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 14:08
Sursa Foto: Facebook - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
Cuprins
  1. Ce zone sunt vizate de noile avertizări hidrologice
  2. Ce recomandări au făcut autoritățile pentru populație

Un cod portocaliu de inundaţii a fost emis vineri de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Acesta vizează judeţul Prahova. Avertizarea rămâne în vigoare până duminică la prânz. Sunt posibile creșteri importante de debite și depășiri ale cotelor de apărare.

În paralel, hidrologii au emis și un cod galben, valabil în același interval. Sunt vizate judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău.

Sursa Foto: hidro.ro

Ce zone sunt vizate de noile avertizări hidrologice

Hidrologii anunţă creşteri de debite şi niveluri pe râuri, scurgeri importante pe versanţi și posibile viituri rapide pe cursurile mici. Există și riscul ca anumite sectoare să depășească cotele de apărare.

Începând cu 29 noiembrie, ora 06:00, și până pe 30 noiembrie, ora 12:00, va fi activ codul portocaliu. Acesta vizează râurile din bazinele hidrografice Teleajen şi Cricovul Sărat, afluenţi ai râului Prahova, în judeţul Prahova.

În acelaşi timp, rămâne valabil și un cod galben, instituit pentru intervalul 28 noiembrie, ora 12:00 – 30 noiembrie, ora 24:00. Acesta afectează mai multe sectoare de râuri din judeţele Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău.

Ce recomandări au făcut autoritățile pentru populație

Populaţia este îndemnată să urmărească atent evoluţia vremii şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Specialiştii recomandă evitarea deplasărilor în zone unde există risc de viituri.

Oamenii sunt sfătuiţi să nu traverseze râurile prin vaduri sau pe poduri improvizate. De asemenea, este importantă protejarea locuinţelor şi a bunurilor situate în apropierea cursurilor de apă.

Hidrologii subliniază necesitatea monitorizării permanente a situaţiei hidrologice prin surse oficiale de informare.

