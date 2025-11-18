Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes în valoare de circa 147.000 de euro. Arhiepiscopul Tomisului are o pasiune pentru mașinile de lux.

IPS Teodosie, plimbat cu un Mercedes de 147.000 de euro

În iulie anul trecut, preoții din Protoieria 1 Constanța au decis că cumpere în leasing un MERCEDES-BENZ S 580 e 4Matic L, Hybrid – Benzină, an fabricație 2023. Rata e de 2.992,85 euro/lunar timp de 45 de luni, deci un total de 146.649 de euro, scrie .

Firma cu care s-a făcut constractul este Operational Autoleasing SRL, cu sediul în Șcheia, județul Suceava (județul natal al lui Teodosie). Patronul e Vasile-Ion Rîpan care mai are, printre altele, și o firmă de construcții abonată la contracte publice.

Mașina nu e folosită de Protoieria 1 Constanța, ci de IPS Teodosie. De altfel, acesta a și fost surprins venind cu ea la Tribunalul Constanța pentru o înfățișare:

„Şi eu merg cu maşini de lux, dar nu sunt ale mele. Se oferă, că eu nu am maşină. (…) E bine ca preoţii să fie atenţi să nu exceleze în lux pentru că luxul nu este o virtute. Luxul de multe ori este un păcat”, spunea IPS Teodosie, în 2021, la o emisiune difuzată de Radio Dobrogea.

Încă o mașină pentru IPS Teodosie

Tot anul trecut, preotul Ovidiu Mihai Frățilă, protopopul Protoieriei 1 Constanța, a semnat în numele Arhiepiscopiei Tomisului o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care preoții se angajau să cumpere autoturismul marca Mercedes Benz, tipul 212, an fabricație 2019, cu prețul de 15.000 de euro plătit până cel târziu la 1 septembrie 2025.

Și acest al doilea autoturism a fost cumpărat tot de la o firmă din Suceava: SC EUROLUC TRANS SRL, cu sediul social în satul Stroiești, firmă deținută de Lucan Sergiu. În anul 2022, Teodosie sfințea hala unde-și avea activitatea firma lui Lucan.

Contactat de Dobrogea Live, preotul Ovidiu Mihai Frățilă, fost polițist local în Năvodari, nu a vrut să ofere detalii.