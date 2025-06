Procurorii au extins cu încă 60 de zile controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu

Procurorii au decis vineri să-i fie prelungit controlul judiciar lui Călin Georgescu cu încă 60 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru săvârșirea a șase infracțiuni.

Decizia procurorilor are loc în contextul în care, pe 27 mai 2025, procurorii au extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu. El a fost pus sub acuzare pentru o nouă faptă, după ce a reprodus la o emisiune de la Realitatea Plus un citat al fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, potrivit .

În cadrul controlului judiciar, Călin Georgescu trebuie să respecte mai multe interdicții, printre care: obligația de a se prezenta la Poliție, în fața instanței sau la Parchet de fiecare dată când este citat, Interdicția de a părăsi teritoriul României fără acordul autorităților, interdicția de a face declarații publice sau afirmații care ar putea influența ancheta în curs sau ar putea duce la agravarea situației juridice, prin transformarea controlului judiciar într-o măsură mai dură precum arestul preventiv.

Călin Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, fiind acuzat că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale.