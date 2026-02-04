Viața la bloc implică respectarea unor reguli de conviețuire în comun, stabilite prin Regulamentul de bloc, între care și cele care vizează menținerea în imobil.

Viața la bloc și orele de liniște

Regulamentul este un document obligatoriu în baza căruia este reglementată viața la bloc. Printre reglementările conținute de acest document, sunt și cele referitoare la programul de liniște. Fiecare asociație de proprietari stabilește intervalele de timp, în care liniștea locatarilor nu trebuie tulburată. Legea îi sancționează pe cei care nu respectă acest program.

Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare, asigură cadrul legislativ ce reglemetează organizarea și activitatea asociațiilor de proprietari. Actul normativ prevede și un model de regulament ale cărui prevederi trebuie respectate nu doar de locatari, ci și de către vizitatori.

Între altele, regulamentul de bloc dă posibilitatea asociațiilor să stabilească orele în care trebuie păstrată liniștea în imobil. Proprietarii își pot stabili, datorită legii, propriul interval orar în care este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/ locatarilor din condominiu. Decizia trebuie să fie aprobată de adunările generale ale proprietarilor.

Ce sancțiuni riscă cei care încalcă programul de liniște

pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, stabilește că perioadele de liniște sunt cuprinse între 22:00 și 8:00, respectiv între 13:00 și 14:00. Astfel, cei care fac gălăgie în acest interval de timp pot fi sancționați de polițiști cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Legea nr. 192/2019 a adus mai multe schimbări în domeniul ordinii și siguranței publice. Au fost introduse mai multe atribuții pentru polițiști, dar și sancțiuni mai dure pentru cei care deranjează, în mod repetat, liniștea publică sau vecinii.

Astfel, dacă își deranjează de mai multe ori vecinii în decurs de 24 de ore, cei responsabili pot fi amendați cu sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. De asemenea, în cazul acestora, legea prevede și muncă în folosul comunității (70-120 de ore).

Pe de altă parte, dacă un locatar își deranjează vecinii în perioada de liniște, stabilită prin regulamentul blocului, cei afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației. În funcție de gravitatea, asociația de proprietari îl poate acționa pe cel responsabil în judecată. Aceasta pentru că legea nu permite aplicarea de sancțiuni sau amenzi.

Sancțiuni pentru cei care deranjează viața la bloc

Legea nr. 61/1991 stabilește intervalele orare în care, dacă-și deranjează vecinii, cei vinovați de tulburarea liniștii pot fi sancționați de polițiști cu . Legea stabilește sancțiunile pentru cei care nu respectă regulile de conviețuire în comun, viața la bloc.

Actul normativ mai prevede sancțiuni și pentru cei ce deranjează, prin zgomotul pe care-l fac, alte persoane și în afara orelor de liniște. Concret, „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

Trebuie spus că poliția aplică amenzi pentru cei care provoacă zgomote, într-un bloc, în baza legislației privind ordinea publică, iar nu a regulamentelor asociației de proprietari.