B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii

Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 19:00
Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Viața la bloc și orele de liniște
  2. Ce sancțiuni riscă cei care încalcă programul de liniște
  3. Sancțiuni pentru cei care deranjează viața la bloc

Viața la bloc implică respectarea unor reguli de conviețuire în comun, stabilite prin Regulamentul de bloc, între care și cele care vizează menținerea programului de liniște în imobil.

Viața la bloc și orele de liniște

Regulamentul asociațiilor de proprietari este un document obligatoriu în baza căruia este reglementată viața la bloc. Printre reglementările conținute de acest document, sunt și cele referitoare la programul de liniște. Fiecare asociație de proprietari stabilește intervalele de timp, în care liniștea locatarilor nu trebuie tulburată. Legea îi sancționează pe cei care nu respectă acest program.

Legea nr. 196/2018, cu modificările ulterioare, asigură cadrul legislativ ce reglemetează organizarea și activitatea asociațiilor de proprietari. Actul normativ prevede și un model de regulament ale cărui prevederi trebuie respectate nu doar de locatari, ci și de către vizitatori.

Între altele, regulamentul de bloc dă posibilitatea asociațiilor să stabilească orele în care trebuie păstrată liniștea în imobil. Proprietarii își pot stabili, datorită legii, propriul interval orar în care este interzisă tulburarea liniștii proprietarilor/ locatarilor din condominiu. Decizia trebuie să fie aprobată de adunările generale ale proprietarilor.

Ce sancțiuni riscă cei care încalcă programul de liniște

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, stabilește că perioadele de liniște sunt cuprinse între 22:00 și 8:00, respectiv între 13:00 și 14:00. Astfel, cei care fac gălăgie în acest interval de timp pot fi sancționați de polițiști cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Legea nr. 192/2019 a adus mai multe schimbări în domeniul ordinii și siguranței publice. Au fost introduse mai multe atribuții pentru polițiști, dar și sancțiuni mai dure pentru cei care deranjează, în mod repetat, liniștea publică sau vecinii.

Astfel, dacă își deranjează de mai multe ori vecinii în decurs de 24 de ore, cei responsabili pot fi amendați cu sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. De asemenea, în cazul acestora, legea prevede și muncă în folosul comunității (70-120 de ore).

Pe de altă parte, dacă un locatar își deranjează vecinii în perioada de liniște, stabilită prin regulamentul blocului, cei afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației. În funcție de gravitatea, asociația de proprietari îl poate acționa pe cel responsabil în judecată. Aceasta pentru că legea nu permite aplicarea de sancțiuni sau amenzi.

Sancțiuni pentru cei care deranjează viața la bloc

Legea nr. 61/1991 stabilește intervalele orare în care, dacă-și deranjează vecinii, cei vinovați de tulburarea liniștii pot fi sancționați de polițiști cu amenzi. Legea stabilește sancțiunile pentru cei care nu respectă regulile de conviețuire în comun, viața la bloc.

Actul normativ mai prevede sancțiuni și pentru cei ce deranjează, prin zgomotul pe care-l fac, alte persoane și în afara orelor de liniște. Concret,  „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

Trebuie spus că poliția aplică amenzi pentru cei care provoacă zgomote, într-un bloc, în baza legislației privind ordinea publică, iar nu a regulamentelor asociației de proprietari.

Tags:
Citește și...
Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
Eveniment
Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Eveniment
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Eveniment
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Eveniment
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Eveniment
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Eveniment
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
Eveniment
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Eveniment
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Ultima oră
19:56 - Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
19:48 - Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
19:45 - Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
19:05 - Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
18:46 - Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat