Un produs tot mai cumpărat de români a ajuns în centrul unei noi alerte alimentare, după ce autoritățile au decis retragerea sa de urgență din magazine. a anunțat că mai multe loturi comercializate în rețeaua Selgros au fost scoase de la raft, iar clienții sunt avertizați să nu le consume.

Produs retras de urgență din magazinele Selgros

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, iar de această dată în centrul atenției se află un produs extrem de consumat în ultima perioadă.

ANSVSA a anunțat retragerea urgentă de la vânzare a unui tip de fistic mărunțit comercializat în Selgros. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au indicat valori peste limita admisă ale ocratoxinei A, o substanță considerată periculoasă pentru sănătate.