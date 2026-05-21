ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine

Ana Beatrice
21 mai 2026, 21:03
Sursa Foto: freepik.com
Un produs tot mai cumpărat de români a ajuns în centrul unei noi alerte alimentare, după ce autoritățile au decis retragerea sa de urgență din magazine. ANSVSA a anunțat că mai multe loturi comercializate în rețeaua Selgros au fost scoase de la raft, iar clienții sunt avertizați să nu le consume.

Produs retras de urgență din magazinele Selgros

O nouă alertă alimentară a fost emisă în România, iar de această dată în centrul atenției se află un produs extrem de consumat în ultima perioadă.

ANSVSA a anunțat retragerea urgentă de la vânzare a unui tip de fistic mărunțit comercializat în magazinele Selgros. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au indicat valori peste limita admisă ale ocratoxinei A, o substanță considerată periculoasă pentru sănătate.

În urma neconformităților descoperite, autoritățile au decis rechemarea produsului de la clienți și retragerea mai multor loturi de pe rafturi. Este vorba despre fistic crud, decojit și mărunțit, iar consumatorii care l-au achiziționat sunt sfătuiți să nu îl consume.

Sursă Foto: ansvsa.ro

Ce trebuie să știe clienții care au cumpărat produsul

ANSVSA a anunțat retragerea de urgență a produsului Orlandos Maestro Fistic decojit crud mărunțit, ambalat la 150 de grame, din lotul L1803267, cu termen de valabilitate 31.03.2027. Decizia a fost luată după ce în urma verificărilor a fost depistată o cantitate de ocratoxină A peste limita permisă, substanță care poate avea efecte nocive asupra sănătății dacă este consumată în mod repetat.

Autoritățile le recomandă românilor care au cumpărat produsul să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Selgros sau să îl distrugă. Suma achitată va fi restituită integral, chiar și în lipsa bonului fiscal. Reprezentanții ANSVSA au transmis clar că produsul nu este sigur pentru consum.

