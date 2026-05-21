B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier

Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier

Iulia Petcu
21 mai 2026, 21:41
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce obligații noi ar putea avea utilizatorii de trotinete electrice
  2. Cine va fi scutit de cursul de legislație rutieră
  3. De ce consideră inițiatorii că sunt necesare noile măsuri
  4. Ce reguli există deja pentru trotinetele electrice

Parlamentarii vor să schimbe regulile pentru utilizatorii de trotinete electrice, după creșterea numărului de accidente raportate în ultimii ani. Un proiect depus la Senat propune introducerea unui curs obligatoriu de legislație rutieră pentru cei care circulă cu astfel de vehicule pe drumurile publice.

Inițiativa legislativă aparține unor parlamentari POT și modifică prevederile actuale din Codul rutier referitoare la trotinetele electrice și circulația acestora în trafic.

Ce obligații noi ar putea avea utilizatorii de trotinete electrice

În forma actuală a legislației, persoanele de peste 14 ani pot circula cu trotineta electrică fără permis și fără să susțină un examen privind regulile de circulație. Proiectul depus la Senat schimbă însă această abordare și introduce obligativitatea unui curs teoretic.

Documentul prevede că utilizatorii trotinetelor electrice vor putea circula pe drumurile publice doar după absolvirea unui curs de legislație rutieră organizat de unități autorizate.

„În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”, stipulează proiectul.

Practic, inițiatorii nu propun introducerea unui permis special pentru trotinete electrice, însă vor ca utilizatorii să cunoască regulile elementare din trafic înainte de a circula pe șosele.

Cine va fi scutit de cursul de legislație rutieră

Proiectul introduce și o excepție pentru persoanele care dețin deja permis auto, indiferent de categoria acestuia. Parlamentarii argumentează că șoferii au deja pregătirea minimă necesară privind regulile de circulație și conduita în trafic.

„Se exceptează de la obligația promovării cursului persoanele care dețin permis de conducere pentru orice categorie de vehicule”, se precizează în documentul aflat în procedură parlamentară.

O altă modificare importantă vizează verificarea utilizatorilor printr-un registru electronic administrat de Autoritatea Rutieră Română. Potrivit proiectului, informațiile despre absolvirea cursului vor fi introduse într-o bază națională accesibilă autorităților.

„Informația privind absolvirea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice”, arată textul propunerii legislative.

De ce consideră inițiatorii că sunt necesare noile măsuri

Parlamentarii susțin că numărul incidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a crescut semnificativ în marile orașe. În expunerea de motive, aceștia menționează că „în primele opt luni ale anului 2025 au fost înregistrate 2 decese și 32 de persoane grav rănite”.

Autorii proiectului afirmă că trotinetele electrice „pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru conducătorul trotinetei electrice”. Ei spun că măsura încearcă să creeze „un echilibru între gradul de pericol social” și o reglementare „proporțională”.

Deși proiectul nu introduce explicit sancțiuni noi, utilizatorii care circulă fără respectarea regulilor ar putea primi amenzi între 810 și 1.012,5 lei, potrivit actualelor prevederi din Codul rutier.

Ce reguli există deja pentru trotinetele electrice

În prezent, legislația impune mai multe obligații pentru utilizatorii de trotinete electrice, inclusiv purtarea căștii pentru minorii sub 16 ani și interdicția circulației pe trotuar fără amenajări speciale.

De asemenea, circulația este permisă doar pe piste pentru biciclete sau pe drumuri unde limita maximă de viteză nu depășește 50 km/h. Din noiembrie 2025, anumite trotinete electrice trebuie să aibă și asigurare RCA obligatorie, relatează jurnalul.ro.

Tags:
Citește și...
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
Eveniment
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
Eveniment
ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
Eveniment
Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima
Eveniment
Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima
„Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști
Eveniment
„Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști
Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
Eveniment
Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)
Eveniment
Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)
Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
Eveniment
Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz
Eveniment
Tragedie în Germania. A fost găsită și a doua turistă româncă dispărută sub dărâmăturile clădirii prăbușite din Gorlitz
România pierde milioane de locuitori, în timp ce populația UE continuă să crească
Eveniment
România pierde milioane de locuitori, în timp ce populația UE continuă să crească
Ultima oră
22:12 - CTP, atac devastator la adresa lui Nicușor Dan. A dezvăluit care e, de fapt, strategia președintelui: „Ar trebui să se numească Nicu Strategicu. A avut un singur obiectiv” (VIDEO)
21:39 - Dani Oțil, marcat de cuvintele Mihaelei Rădulescu. Lecția care i-a rămas în suflet după despărțire
21:11 - Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
21:03 - ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
20:50 - Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
20:50 - Trupa Ro-Mania, în doliu! A murit Bogdan Ghiță
20:23 - Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
20:22 - PSD, PNL și USR, din nou la aceeași masă? Victor Negrescu, scenariu pentru noua guvernare: „Cred că vom avea un guvern pro-european. Ilie Bolojan va trebui să renunțe la orgolii” (VIDEO)
20:16 - Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
19:55 - Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima