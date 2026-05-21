Un posibil nou caz de hantavirus este investigat în România. Un pompier în vârstă de 45 de ani, angajat al ISU Caraș-Severin, a fost internat la Spitalul Județean din Reșița, după ce medicii l-au suspectat cu o infecție cu acest virus, în urma unor teste preliminare.

Pacientul se află internat în Secția de Boli Infecțioase, iar probele biologice recoltate au fost trimise la Institutul „ ” din București, acolo unde urmează să fie stabilit diagnosticul final.

Un posibil nou caz de hantavirus în România. Cum a ajuns pompierul la spital

Potrivit , bărbatul ar fi fost recent într-o călătorie în Serbia. La întoarcerea în țară, acesta a început să prezinte simptome specifice unei infecții, în special febră persistentă.

Pentru că starea sa nu s-a îmbunătățit, bărbatul a decis să meargă la spital în urmă cu două zile, unde medicii au decis internarea și efectuarea unor investigații suplimentare.

Ce au descoperit medicii

Primele teste efectuate de specialiști au ridicat suspiciunea unei infecții cu hantavirus, un agent patogen rar, dar care poate provoca afecțiuni severe. Din acest motiv, medicii din Reșița au trimis probe la Institutul „Cantacuzino”, instituția care poate confirma oficial prezența virusului.

Acesta nu este singurul caz suspect apărut recent. Cu doar câteva zile în urmă, un pacient din vestul țării a fost diagnosticat cu hantavirus.

Este vorba despre un bărbat care fusese internat timp de doi ani la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Acesta a ajuns la Spitalul Județean Arad cu simptome precum tuse, febră și diaree, iar ulterior infecția a fost confirmată oficial de Institutul „Cantacuzino”.

Datele arată că, în România, în intervalul 2023-2026, au fost raportate 15 cazuri de infecție cu hantavirus, ceea ce face ca aceste situații să fie atent monitorizate de autorități.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este un virus transmis în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau prin inhalarea particulelor contaminate. Infecția poate provoca simptome care pornesc de la febră și stare generală alterată, până la complicații severe, în funcție de forma bolii.