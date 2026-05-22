Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut

Adrian Teampău
22 mai 2026, 10:13
Sursa foto Space X
Cuprins
  1. Eșec pentru programul Space X
  2. Elon Musk pregătește listarea companiei pe bursă

Space X, programul spațial dezvoltat de miliardarul Elon Musk, se confruntă cu un nou eșec. Lansarea super-rachetei Starship V3 a fost anulată în ultimul moment din cauza unor probleme tehnice. 

Eșec pentru programul Space X

Cel de-al 12-lea zbor de testare al rachetei Starship, primul în versiunea 3 (V3) a fost anulat joi, cu câteva momente înainte de lansare. Acest nou eșec al Space X vine după ce compania a înregistrat pierderi de miliarde de dolari înaintea debutului său planificat pe piaţa bursieră, transmite DPA. Starship V3 este considerat cel mai mare sistem de rachete construit vreodată.

Miliardarul Elon Musk, a făcut referire la eșecul lansării într-o postare pe platforma sa de socializare, X. El a vorbit despre problema tehnică ce a împiedicat zborul, arătând că „ştiftul hidraulic care ţinea braţul turnului la locul lui nu s-a retras”. Musk a precizat că se va încerca o nouă lansare, vineri, dacă defecțiunea tehnică va fi remediată.

Acest zbor-test este debutul unei noi generații de vehicule Starship şi Super Heavy, ambele propulsate de motoare Raptor, dezvoltate de compania lui Elon Musk.

Oficialii programului spațial susțin că noua rachetă este concepută pentru a reduce semnificativ costul transportului în spaţiu. Starship V3 va fi utilizată şi pentru lansarea sateliţilor Starlink capabili să furnizeze servicii de internet direct către smartphone-uri.

Elon Musk pregătește listarea companiei pe bursă

SpaceX a depus documentația pentru listare pe bursă și susține că dezvoltă o combinație unică de activități, punând accent pe integrarea verticală extremă. Acest lucru reprezintă o motivație pentru a obține bani de la investitori, în ciuda pierderilor masive, scrie The Register.

În documentul depus, compania spaţială a raportat o pierdere netă de aproximativ 4,94 miliarde de dolari anul trecut, la venituri de 18,67 miliarde de dolari. Listarea la bursăeste planificată pentru mijlocul lunii iunie, după ce a depus iniţial cererea confidenţial fără a dezvălui date financiare.

Conform documentului depus la SEC, compania a investit peste 15 miliarde de dolari în programul Starship. Compania se aşteaptă ca Starship să înceapă zborurile comerciale după finalizarea testelor în a doua jumătate a anului.

