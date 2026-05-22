Acasa » calendar religios » Sfinții zilei de 22 mai. Sfântul Mucenic Vasilisc, pomenit în Calendarul Ortodox

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 07:36
Sursă foto: doxologia
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Vasilisc?
  2. Ce mai pomenește Biserica pe 22 mai?
  3. Rugăciune scurtă către Sfântul Mucenic Vasilisc

Pe 22 mai, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Vasilisc, alături de Sfântul Mucenic Marcel și de Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Sfântul Mucenic Vasilisc este cinstit pentru statornicia în credință și pentru curajul cu care a mărturisit numele lui Hristos în timpul prigoanelor împotriva creștinilor.

Cine a fost Sfântul Mucenic Vasilisc?

Sfântul Mucenic Vasilisc este amintit în tradiția ortodoxă ca un creștin care a rămas neclintit în fața chinurilor. Acesta a îndurat suferințe grele, purtând lanțuri de fier și fiind silit să meargă cu încălțăminte de aramă în care erau piroane ascuțite.

În ciuda suferințelor, Sfântul Vasilisc nu și-a părăsit credința. El este prezentat ca un model de răbdare, curaj și încredere în Dumnezeu, fiind cinstit de Biserică pentru mărturisirea sa până la moarte.

În cântările bisericești, Sfântul Mucenic Vasilisc este descris ca un mucenic care a primit „cununa nestricăciunii” prin nevoința sa și prin biruința asupra chinuitorilor.

Ce mai pomenește Biserica pe 22 mai?

Tot pe 22 mai sunt pomeniți Sfântul Mucenic Marcel și Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic, potrivit calendarului creștin ortodox.

Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic sunt cinstiți pentru apărarea dreptei credințe și pentru rolul lor în întărirea învățăturii Bisericii. Această pomenire amintește credincioșilor de importanța păstrării credinței curate și a unității bisericești.

Rugăciune scurtă către Sfântul Mucenic Vasilisc

Credincioșii care vor să se roage Sfântului Mucenic Vasilisc pot rosti o rugăciune simplă, cerând ajutor, întărire în credință și liniște sufletească:

„Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărește-ne în credință, ajută-ne să trecem peste încercări cu răbdare și dă-ne curajul de a rămâne statornici în bine.

Ocrotește-i pe cei aflați în suferință, luminează inimile celor întristați și cere de la Hristos pace, sănătate și binecuvântare pentru toți cei care te cheamă cu credință.

Amin.”

