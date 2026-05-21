Weekend prelungit pentru români la începutul lunii iunie. Când vor avea elevii și angajații zilele libere din 2026

Iulia Petcu
21 mai 2026, 22:53
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Cum se formează minivacanța de la începutul lunii iunie
  2. Ce destinații aleg românii în această perioadă
  3. Ce alte zile libere îi așteaptă pe elevi și angajați

Românii vor avea parte de un nou weekend prelungit la începutul verii, după ce a doua zi de Rusalii va coincide în 2026 cu Ziua Copilului. Calendarul favorabil aduce trei zile libere consecutive pentru angajați și o perioadă mai relaxată și pentru elevi.

Minivacanța va avea loc între 30 mai și 1 iunie și este deja privită ca unul dintre cele mai așteptate momente din prima parte a anului.

Cum se formează minivacanța de la începutul lunii iunie

În 2026, Rusaliile ortodoxe vor fi celebrate pe 31 mai, la 50 de zile după Paște, iar ziua de luni, 1 iunie, va fi liberă legal atât pentru sărbătoarea religioasă, cât și pentru Ziua Copilului.

Astfel, românii vor beneficia de trei zile consecutive libere, începând de sâmbătă, 30 mai, și până luni, 1 iunie inclusiv. Pentru mulți angajați, perioada reprezintă ocazia perfectă pentru o scurtă vacanță înaintea concediilor de vară.

Weekendul prelungit vine într-un moment în care temperaturile cresc, iar sezonul estival începe să atragă tot mai mulți turiști către litoral sau destinațiile externe apropiate.

Ce destinații aleg românii în această perioadă

În mod tradițional, minivacanța de Rusalii marchează startul sezonului turistic de vară pentru stațiunile de la Marea Neagră. Mamaia, Eforie și Vama Veche rămân printre cele mai căutate destinații pentru finalul lunii mai și începutul lunii iunie. Agențiile de turism se așteaptă la un nou val de rezervări, mai ales că multe persoane încearcă să profite de primul weekend prelungit important din sezonul cald.

Pe lângă litoralul românesc, mulți turiști aleg escapade scurte în Bulgaria sau Grecia, unde vremea este deja potrivită pentru vacanțe la mare, scrie stiripesurse.ro. City-break-urile în marile capitale europene continuă și ele să atragă turiști, chiar dacă prețurile la transport și cazare au crescut în ultimii ani.

Ce alte zile libere îi așteaptă pe elevi și angajați

Pentru elevi, începutul lunii iunie aduce și mai puține zile de cursuri. După weekendul prelungit de Rusalii și Ziua Copilului, urmează încă o zi liberă vineri, 5 iunie, când este celebrată Ziua Învățătorului.

Asta înseamnă că mulți elevi vor merge la școală doar trei zile în prima săptămână completă din iunie. Un alt weekend prelungit important din 2026 va veni la finalul lunii noiembrie, când Sfântul Andrei și Ziua Națională vor lega alte patru zile libere.

În cazul credincioșilor romano-catolici și protestanți, Rusaliile vor fi celebrate pe 24 mai, cu o săptămână înaintea celor ortodoxe. Cu toate acestea, zilele libere legale din România rămân stabilite după calendarul ortodox.

