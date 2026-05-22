B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)

Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)

Adrian Teampău
22 mai 2026, 10:02
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)
Raed Arafat Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Raed Arafat dă explicații pe cazul de la Bacău
  2. Șeful DSU acuză deficitul de medici de urgență
  3. Raed Arafat denunță procedurile greoaie de angajare

Raed Arafat a anunțat că o două echipe de control, din cadrul DSU și al Ministerului Sănătății investighează cazul copilului mort în județul Bacău. În acest context, el a acuzat deficitul de medici pentru sistemul de urgență, dar și procedurile greoaie de angajare. 

Un elev de clasa a opta a murit, după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. O profesoară a intervenit și a încercat să-l salveze, făcându-i masaj cardiac, copilul nu și-a revenit. În urma apelului la numărul 112, la fața locului a sosit o ambulanță cu un paramedic. Realizând că situația este gravă, a fost solicitată și o a doua ambulanță cu medic care, însă, a întârziat mai multe zeci de minute.

Raed Arafat dă explicații pe cazul de la Bacău

Cazul copilului mort în timp ce aștepta ambulanța a stârnit reacții de indignare și revoltă. În acest context, șeful DSU, Raed Arafat, a avut o intervenție în direct la B1 TV, anunțând că a fost trimisă o echipă de inspectori care va verifica felul în care s-a acționat în acest caz. El a explicat că echipa de control are rolul să clarfice felul în care s-a intervenit și dacă s-a făcut totul pentru salvarea elevului de clasa a VIII-a.

„În acest moment noi avem o echipă de inspecție care începe verificările și va sta cât trebuie, inclusiv mâine, dacă va fi nevoie, pentru a-și face o imagine clară. Echipa lucrează în colaborare cu colegii de la Ministerul Sănătății. A fost o discuție și cu dl ministru Cseke (Cseke Attila, ministrul Sănătății – n. red.) și lucrăm împreună pe acest caz, încercând să clarificăm ce s-a întâmplat, să înțelegem ce a fost, de la decizia de la dispecerat, în urma apelului de la 112 și până în momentul în care copilul a fost declarat decedat. 

Cu părere de rău spun, astfel de situații trebuie clarificate. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat pentru că este vorba despre un copil, despre o viață și trebuie să înțelegem dacă s-a făcut totul pentru el sau dacă puteam să facem ceva în plus. Iar acest lucru se va stabili prin evaluarea întregului demers care s-a făcut din momentul în care s-a sunat la 112.

Acum, pe de altă parte, faptul că prima ambulanță care a intervenit avea un paramedic, nu este neapărat o greșeală dacă era cea mai apropiată. Trebuie să vedem motivul pentru care ambulanța cu medic a întârziat atât, de ce nu a fost trimisă din start, dacă se știa că este vorba despre un copil inconștient. Până nu vedem ce circumstanțe au fost… dacă a fost la o altă intervenție gravă, evident nu putea să fie scoasă de acolo”, a explicat șeful DSU.

Șeful DSU acuză deficitul de medici de urgență

Raed Arafat a vorbit și despre deficitul de medici de urgență care pune probleme în intervențiile pentru salvarea pacienților aflați în dificultate. El a dat ca exemplu situația de la Bacău, unde există o mașină de Terapie Intensivă mobilă, dar care nu poate fi folosită decât atunci când există personal medical disponibil.

„Mai este un aspect care trebuie luat în considerare. Bacăul are, dar din păcate, intermitent, mașină de Terapie Intensivă SMURD, care în ziua respectivă nu era tură pentru că nu erau medici suficienți care să asigure garda pe ea la UPU. Ei asigură acest lucru când este un medic suplimentar care poate ieși cu mașina. Și acest lucru urmează să fie verificat.

Avem o problemă și la unitățile de primiri urgență și la ambulanță din punct de vedere al medicilor. Iar pentru ca acest deficit să fie acoperit este nevoie de schimbări și în procedurile de angajare. Dacă îți pleacă un medic, să poți angaja imediat alt medic. Gândiți-vă că orice UPU care nu are destui medici nu are nici mașină de Terapie Intensivă mobilă.

Dacă scoți posturi pentru medici de urgență la Ambulanță într-un județ unde unitățile de primiri urgențe nu au suficienți medici, nu faci decât să-i muți de la UPU la Ambulanță și să descoperi UPU complet. Este un echilibru fragil pentru care soluțiile trebuie să vină din mai multe direcții. Noi avem pe Ambulanță medici cu competențe care pot gestiona urgențe prespitalicești, medici cu specialitate de medicină generală, de familie, dar nu prea vin medici”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat denunță procedurile greoaie de angajare

Totodată, șeful DSU a denunțat procedurile dificile de angajare a medicilor pentru a-i înlocui pe cei care părăsesc sistemul. El spune că este vorba despre o problemă pentru rezolvarea căreia a tot insistat, însă fără succes. În opinia sa, atunci când un medic pleacă, postul vacant trebuie scos imediat la concurs, iar înlocuitorul trebuie angajat în cel mult patru săptămâni, iar nu după câteva luni așa cum se întâmplă.

„Deficitul de medici și greutatea cu care îi înlocuim pe cei care pleacă reprezintă o problemă. Dacă îți pleacă un medic astăzi, nu poți inția concurs să angajezi altul mâine. Este o întreagă procedură despre care discutăm de doi – trei ani. … Avem mai multe rapoarte pe această linie și am insistat că procedurile de angajare, de înlocuire a medicilor care pleacă, care demisionează, nu trebuie să dureze foarte mult, nu trebuie să fie complicată. Trebuie să fie ceva ușor de făcut, așa cum se întâmplă și în alte țări”, a explicat Arafat.

Tags:
Citește și...
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
Eveniment
Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
Eveniment
Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
Eveniment
Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Eveniment
Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
Weekend prelungit pentru români la începutul lunii iunie. Când vor avea elevii și angajații zilele libere din 2026
Eveniment
Weekend prelungit pentru români la începutul lunii iunie. Când vor avea elevii și angajații zilele libere din 2026
Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
Eveniment
Curs obligatoriu pentru cei care circulă cu trotineta electrică. Când ar putea intra în vigoare noile reguli din Codul rutier
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
Eveniment
Un nou caz suspect de hantavirus în România. Ce simptome are pacientul
ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
Eveniment
ANSVSA a emis o nouă alertă alimentară! Un produs consumat de români a fost retras de urgență din magazine
Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
Eveniment
Discuțiile despre bani, încă un subiect tabu pentru români. Frica din spatele conversațiilor despre datorii și venituri
Ultima oră
10:13 - Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
09:50 - Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
09:18 - O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
08:51 - Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
08:48 - Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
08:32 - Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv
08:18 - Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
07:53 - Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone
07:36 - Sfinții zilei de 22 mai. Sfântul Mucenic Vasilisc, pomenit în Calendarul Ortodox
07:22 - Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania