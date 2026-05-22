Raed Arafat a anunțat că o două , din cadrul DSU și al investighează cazul copilului mort în județul Bacău. În acest context, el a acuzat deficitul de medici pentru sistemul de urgență, dar și procedurile greoaie de angajare.

Un elev de clasa a opta , după ce i s-a făcut rău în timpul unei pauze. O profesoară a intervenit și a încercat să-l salveze, făcându-i masaj cardiac, copilul nu și-a revenit. În urma apelului la numărul 112, la fața locului a sosit o ambulanță cu un paramedic. Realizând că situația este gravă, a fost solicitată și o a doua ambulanță cu medic care, însă, a întârziat mai multe zeci de minute.

Raed Arafat dă explicații pe cazul de la Bacău

Cazul copilului mort în timp ce aștepta ambulanța a stârnit reacții de indignare și revoltă. În acest context, șeful DSU, Raed Arafat, a avut o intervenție în direct la B1 TV, anunțând că a fost trimisă o echipă de inspectori care va verifica felul în care s-a acționat în acest caz. El a explicat că echipa de control are rolul să clarfice felul în care s-a intervenit și dacă s-a făcut totul pentru salvarea elevului de clasa a VIII-a.

„În acest moment noi avem o echipă de inspecție care începe verificările și va sta cât trebuie, inclusiv mâine, dacă va fi nevoie, pentru a-și face o imagine clară. Echipa lucrează în colaborare cu colegii de la Ministerul Sănătății. A fost o discuție și cu dl ministru Cseke (Cseke Attila, ministrul Sănătății – n. red.) și lucrăm împreună pe acest caz, încercând să clarificăm ce s-a întâmplat, să înțelegem ce a fost, de la decizia de la dispecerat, în urma apelului de la 112 și până în momentul în care copilul a fost declarat decedat.

Cu părere de rău spun, astfel de situații trebuie clarificate. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat pentru că este vorba despre un copil, despre o viață și trebuie să înțelegem dacă s-a făcut totul pentru el sau dacă puteam să facem ceva în plus. Iar acest lucru se va stabili prin evaluarea întregului demers care s-a făcut din momentul în care s-a sunat la 112.

Acum, pe de altă parte, faptul că prima ambulanță care a intervenit avea un paramedic, nu este neapărat o greșeală dacă era cea mai apropiată. Trebuie să vedem motivul pentru care ambulanța cu medic a întârziat atât, de ce nu a fost trimisă din start, dacă se știa că este vorba despre un copil inconștient. Până nu vedem ce circumstanțe au fost… dacă a fost la o altă intervenție gravă, evident nu putea să fie scoasă de acolo”, a explicat șeful DSU.

Șeful DSU acuză deficitul de medici de urgență

Raed Arafat a vorbit și despre deficitul de medici de urgență care pune probleme în intervențiile pentru salvarea pacienților aflați în dificultate. El a dat ca exemplu situația de la Bacău, unde există o mașină de Terapie Intensivă mobilă, dar care nu poate fi folosită decât atunci când există personal medical disponibil.

„Mai este un aspect care trebuie luat în considerare. Bacăul are, dar din păcate, intermitent, mașină de Terapie Intensivă SMURD, care în ziua respectivă nu era tură pentru că nu erau medici suficienți care să asigure garda pe ea la UPU. Ei asigură acest lucru când este un medic suplimentar care poate ieși cu mașina. Și acest lucru urmează să fie verificat.

Avem o problemă și la unitățile de primiri urgență și la ambulanță din punct de vedere al medicilor. Iar pentru ca acest deficit să fie acoperit este nevoie de schimbări și în procedurile de angajare. Dacă îți pleacă un medic, să poți angaja imediat alt medic. Gândiți-vă că orice UPU care nu are destui medici nu are nici mașină de Terapie Intensivă mobilă.

Dacă scoți posturi pentru medici de urgență la Ambulanță într-un județ unde unitățile de primiri urgențe nu au suficienți medici, nu faci decât să-i muți de la UPU la Ambulanță și să descoperi UPU complet. Este un echilibru fragil pentru care soluțiile trebuie să vină din mai multe direcții. Noi avem pe Ambulanță medici cu competențe care pot gestiona urgențe prespitalicești, medici cu specialitate de medicină generală, de familie, dar nu prea vin medici”, a mai spus Arafat.

Raed Arafat denunță procedurile greoaie de angajare

Totodată, a denunțat procedurile dificile de angajare a medicilor pentru a-i înlocui pe cei care părăsesc sistemul. El spune că este vorba despre o problemă pentru rezolvarea căreia a tot insistat, însă fără succes. În opinia sa, atunci când un medic pleacă, postul vacant trebuie scos imediat la concurs, iar înlocuitorul trebuie angajat în cel mult patru săptămâni, iar nu după câteva luni așa cum se întâmplă.

„Deficitul de medici și greutatea cu care îi înlocuim pe cei care pleacă reprezintă o problemă. Dacă îți pleacă un medic astăzi, nu poți inția concurs să angajezi altul mâine. Este o întreagă procedură despre care discutăm de doi – trei ani. … Avem mai multe rapoarte pe această linie și am insistat că procedurile de angajare, de înlocuire a medicilor care pleacă, care demisionează, nu trebuie să dureze foarte mult, nu trebuie să fie complicată. Trebuie să fie ceva ușor de făcut, așa cum se întâmplă și în alte țări”, a explicat Arafat.