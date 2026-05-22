Acasa » Meteo » Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone

Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 07:53
Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vânt puternic în estul țării
  2. Ploi locale și vreme mai rece la munte
  3. Ceață și cer acoperit în unele zone
  4. Ce trebuie să știe românii astăzi

Vremea de astăzi este instabilă în mai multe regiuni ale țării, potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vânt pentru Moldova și nord-estul Munteniei, iar dimineața de 22 mai a adus ploi, averse, ceață și cer acoperit în mai multe zone din România.

Vânt puternic în estul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt, valabilă pe 22 mai, între orele 06:00 și 21:00. Zonele vizate sunt Moldova și nord-estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări temporare.

Rafalele pot ajunge la 50-65 km/h, astfel că ziua poate fi neplăcută pentru cei care au drumuri în aer liber sau se deplasează în zone deschise. Șoferii trebuie să fie atenți mai ales pe sectoarele de drum expuse vântului lateral.

Ploi locale și vreme mai rece la munte

Pe lângă vânt, ANM indică și o vreme instabilă în mai multe regiuni. Ploile apar local în Moldova, în Muntenia și în zonele montane, unde temperaturile sunt mai scăzute decât în restul țării.

La munte, atmosfera rămâne rece și umedă, iar norii persistă pe parcursul zilei. Cei care au planuri în zonele montane ar trebui să țină cont de temperaturile mai mici și de posibilitatea apariției ploilor.

Ceață și cer acoperit în unele zone

Dimineața a adus ceață și cer acoperit în mai multe regiuni, în special în sud, sud-est și local în vest. Vizibilitatea poate fi redusă pe unele drumuri, motiv pentru care este recomandată prudență la volan.

În restul țării, vremea rămâne schimbătoare, cu alternanțe între nori și perioade mai bune. Vestul și sud-vestul pot avea parte de un tablou ceva mai blând, dar instabilitatea se menține local.

Ce trebuie să știe românii astăzi

Ziua de 22 mai nu aduce vreme severă în toată țara, însă estul României este afectat de vânt puternic, iar ploile pot apărea în mai multe zone. Umbrela este utilă în Moldova, Muntenia și la munte, iar în zonele cu ceață șoferii trebuie să circule cu atenție.

