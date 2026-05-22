Răzvan Adrian
22 mai 2026, 08:48
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. Horațiu Cosma: „Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de Control la CNAIR”
  2. Recepția lucrărilor, punctul sensibil al acuzațiilor pentru CNAIR
  3. Curtea de Conturi ar urma să fie sesizată

Radu Miruță, Ministerul interimar al Transporturilor trimite Corpul de Control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut un arbitraj de peste 340 de milioane de lei legat de lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda. Secretarul de stat Horațiu Cosma susține că situația ridică semne serioase de întrebare privind recepția lucrărilor, modul în care a fost gestionată înțelegerea cu constructorii și plata finală din bani publici.

Horațiu Cosma: „Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de Control la CNAIR

Horațiu Cosma a anunțat că ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a decis trimiterea Corpului de Control la CNAIR, după pierderea unui arbitraj care obligă compania să achite peste 340 de milioane de lei. Disputa vizează lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, proiect început în 2014 și care ar fi trebuit finalizat în 2016, pentru 540 de milioane de lei.

Tronsonul a fost deschis însă abia în 2020, după patru ani de întârziere. Potrivit lui Cosma, problema nu se oprește la data depășită, ci continuă cu modul în care au fost recepționate lucrările și cu felul în care CNAIR a ajuns să piardă suma din arbitraj.

„Radu Miruță a trimis astăzi Corpul de Control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a declarat Horațiu Cosma pe Facebook, potrivit Agerpres.

Recepția lucrărilor, punctul sensibil al acuzațiilor pentru CNAIR

Secretarul de stat susține că în noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni. Conform acesteia, lucrările au fost recepționate, iar eventualele penalități din arbitraj ar fi trebuit limitate la 150 de milioane de lei.

Ulterior, spune Cosma, problemele de calitate au devenit vizibile pe teren: alunecări de teren, porțiuni închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și gropi.

Autostrada Sebeș-Turda este acum în centrul unui nou scandal administrativ. În ancheta internă ar urma să stabilească de ce înțelegerea invocată nu a redus suma finală din arbitraj.

„Numai că, între timp, am văzut cu toții «calitatea» lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, a transmis Horațiu Cosma.

Curtea de Conturi ar urma să fie sesizată

Cosma afirmă că arbitrul nu ar fi luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, deoarece aceasta nu ar fi respectat rigorile legale, nefiind legalizată și prezentată corespunzător în procedura de arbitraj. În opinia sa, statul a ajuns astfel să suporte o plată mult mai mare decât cea estimată inițial.

„Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”, a declarat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

Ministerul Transporturilor ar urma să trimită concluziile Corpului de Control către instituțiile competente. În plus, Cosma anunță că va fi sesizată și Curtea de Conturi pentru evaluarea prejudiciului și identificarea responsabililor.

„Neglijență? Incompetență? Sau altceva? Instituțiile abilitate trebuie să stabilească adevărul”, a mai transmis Horațiu Cosma.

