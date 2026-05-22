Moartea unei fetițe de doi ani din Spania readuce în discuție riscul uriaș dat de o mașină lăsată la soare, chiar și atunci când temperaturile de afară nu par extreme. Copila ar fi rămas ore întregi într-un autoturism, după ce tatăl ei ar fi uitat să o ducă la grădiniță, iar comunitatea spaniolă a intrat în doliu după tragedie.

O zi obișnuită, sfârșită în cel mai dureros mod

Dimineața părea una ca oricare alta pentru familia din localitatea Brión, aflată în nord-vestul Spaniei.

Potrivit , citat de Adevărul, tatăl fetiței ar fi plecat spre serviciu fără să o lase mai întâi la grădiniță, iar copila ar fi rămas în mașină aproximativ șase ore.

Alarma a fost dată abia după-amiază, când mama a mers să își ia copilul de la și a aflat că fetița nu ajunsese acolo în acea zi. Părinții au sunat imediat la serviciile de urgență, însă situația era deja critică.

Căldura din mașină poate deveni fatală rapid

În zona Brión, temperaturile au depășit 25 de grade în mai multe zile, un nivel care poate părea suportabil în aer liber. Într-o mașină închisă însă, temperatura crește mult mai repede, iar copiii mici sunt mult mai vulnerabili la supraîncălzire.

Fetița a fost transportată la un centru din apropiere, după ce ar fi suferit un stop cardiac. Medicii nu au mai putut să o salveze.

Cazul readuce în atenție un pericol pe care mulți părinți îl subestimează: interiorul unui autoturism se poate transforma într-o capcană chiar și într-o zi de primăvară, nu doar în timpul caniculei.

Comunitatea din Spania a intrat în doliu după moartea copilului din mașină

Autoritățile din Brión au anunțat două zile de doliu oficial. Drapelele de pe clădirile municipale vor fi coborâte în bernă, iar locuitorii vor ține un moment de reculegere.

„Dorim să transmitem cele mai profunde condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața în Brión, precum și tuturor prietenilor ei”, a transmis consiliul local, potrivit The Guardian, citat de Adevărul.

Poliția investighează cazul pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia, iar părinții primesc sprijin psihologic.