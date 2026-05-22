Acasa » Politică » Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv

Adrian Teampău
22 mai 2026, 08:32
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Pensiile vor veni cu întârziere
  2. Cum sunt distribuite drepturile pensionarilor?

Pensiile ar putea fi plătite cu întârziere de câteva zile, în luna iunie, plățile fiind decalate ca urmare a suprapunerii unor sărbători legale în primele zile ale lunii. 

Pensiile vor veni cu întârziere

Sumele destinate pensionarilor vor fi alocate cu întârziere, luna viitoare, ca urmre a suprapunerii a două sărbători legale, pe 1 iunie. Astfel, pe 1 iunie este marcată Ziua Copilului, dar și cea de-a doua zi a Rusaliilor. Din acest motiv, serviciile poștale nu vor funcționa, astfel de pensiile plătite numerar vor ajunge cu întârziere.

Ziua Copilului coincide în acest an cu a doua zi de Rusalii și conform reglementărilor legale, ambele sunt declarate sărbători legale libere. Pe cale de consecință, instituțiile publice, băncile comerciale și serviciile poștale își suspendă activitatea obișnuită, în acestă zi, sau vor funcționa după un program special de lucru. Minivacanța va influența direct și calendarul de transmitere a dreturilor bănești către beneficiari.

Vor fi afectați câteva milioane de pensionari care își primesc drepturile sub formă de bani numerar, prin intermediul Poștei Române. Aceștia își vor primi sumele cu o întârziere de o zi sau două.

În acest context, Casa Națională de Pensii Publice și reprezentanții rețelei de distribuție teritorială dau asigurări că plățile nu vor fi blocate pentru o perioadă mai lungă. Este vorba doar despre o reorganizare tehnică a procesului de distribuție având în vedere suspendarea temporară a activității.

Cum sunt distribuite drepturile pensionarilor?

Conform legii și a procedurilor în vigoare, în mod normal, pensiile încep să fie distribuite, prin Poșta Română, din prima zi a lunii pentru care se face plata. Or, în iunie 2026, acest lucru nu va fi posibil din cauza minivacanței legale, astfel că distribuire va începe cu o zi întârziere, pe 2 iunie.

Calendarul oficial arată că pensiile livrate de către poștași vor ajunge la beneficiari în intervalul cuprins între 2 și 15 iunie.

În schimb, regula nu îi afectează pe pensionarii care își primesc drepturile pe card sau în cont bancar. În cazul lor, programul după care sunt virați banii rămâne neschimbat. Sumele de plată intră în conturi pe data de 12 a fiecărei luni, în cazul de față 12 iunie.

Trebuie spus că aproximativ 2,5 milioane de pensionari primesc, în prezent, drepturile prin sistemul de plată electronic, fără a mai fi nevoie de vizita factorului poștal.

