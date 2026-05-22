Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă

Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă

Adrian Teampău
22 mai 2026, 08:51
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur puternic în largul Indoneziei
  2. Seisme puternice înregistrate în Turcia și în China

Un cutremur destul de puternic, cu o magnitudine de 5,8 a fost înregistrat în largul coastelor indoneziene, punând autoritățile locale în alertă. Seismul a avut epicentrul la aproximativ 116 kilometri de orașul Bitung. 

Cutremur puternic în largul Indoneziei

Mișcarea tectonică s-a produs la ora locală 9:05 (01:05 GMT) la aproximativ 116 kilometri est de oraşul Bitung, la o adâncime de 48 de kilometri. Acest cutremur de magnitudine 5,8 a fost înregistrat în apele Mării Moluce, între Sulawesi de Nord din Indonezia şi Insulele Moluce de Nord. Mișcarea a fost sesizată de seismografele Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), transmite DPA.

Datele au fost confirmate și de Agenţia de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică din Indonezia (BMKG). Aceasta a raportat magnitudinea cutremurului tot la 5,8.

De menționat că Indonezia se află într-o zonă tectonică cu activitate seismică şi vulcanică intensă. Această regiune este cunoscută, de altfel, sub numele de Cercul de Foc al Pacificului.

Pe 26 decembrie 2004, un alt seism, cu magnitudinea de 9,1, produs în largul insulei indoneziene Sumatra a declanşat un tsunami devastator. Mai multe țări din Oceanul Indian, inclusiv Indonezia, Sri Lanka şi India, au fost lovite. Valul uriaș a ajuns chiar și pe coastele orientale ale Africii. În urma acestei catastrofe au murit peste 230.000 de oameni.

Seisme puternice înregistrate în Turcia și în China

Un cutremur puternic s-a produs miercuri, 20 mai, în zona central-estică a Turciei. Mișcarea seismică a fost înregistrată de Centrul German de Cercetare în Geoștiințe (GFZ). Mișcare a avut o magnitudine de 5,8 și a fost înregistrat la o adâncime relativ mică, de 10 km, ceea ce l-ar fi putut face resimțit în mai multe regiuni.

Turcia este una dintre țările expuse frecvent activității seismice din cauza poziționării sale pe mai multe falii tectonice active.

Un alt seism cu magnitudinea de 5,2 a lovit în noaptea de duminică spre luni (17 spre 18 mai) regiunea Guangxi, din sud-vestul Chinei. Mișcarea tectonică a provocat mai multe victime și pagube materiale. Mai multe persoane au murit, iar mulți cetățeni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Peste 7.000 de persoane au fost evacuate din orașul Liuzhou. Seismul a provocat prăbușirea a 13 clădiri.

