Acasa » Eveniment » Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour

Programul special al magazinelor de Revelion 2026: Cum vor funcționa Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny, Supeco și Carrefour

Ana Maria
30 dec. 2025, 09:47
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Programul magazinelor de Revelion: În ce interval va fi deschis Lidl
  2. Cum funcționează programul Kaufland în perioada Revelionului
  3. Programul magazinelor de Revelion: În ce interval orar va fi deschis Auchan
  4. Ce trebuie să știți despre programul Mega Image și Penny
  5. Ce program are Carrefour de Revelion
  6. Care este programul Supeco în perioada sărbătorilor

Află programul magazinelor de Revelion, Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny și Carrefour pentru Revelion 2026. Vezi când poți face cumpărături între 30 decembrie și 3 ianuarie.

Programul magazinelor de Revelion: În ce interval va fi deschis Lidl

Magazinele Lidl vor funcționa după un program adaptat în perioada sărbătorilor de iarnă. Până pe 30 decembrie 2025, acestea vor fi deschise între 07:00 și 22:00.

În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, programul este redus, iar magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate unitățile Lidl vor fi închise.

Vineri, 2 ianuarie, magazinele revin la un program scurt, între 07:00 și 18:00, urmând ca de sâmbătă, 3 ianuarie, să își reia programul obișnuit.

Cum funcționează programul Kaufland în perioada Revelionului

Pe 30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise între 07:00 și 22:00-23:00, în funcție de locație, iar cel din Sibiu Mall va urma programul centrului comercial.

Pe 31 decembrie, majoritatea unităților vor avea program între 07:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.

Pe 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor funcționa între 09:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall care respectă programul mall-ului.

Programul magazinelor de Revelion: În ce interval orar va fi deschis Auchan

Până pe 30 decembrie 2025, Auchan își menține programul obișnuit, între 07:00 și 22:00.

În Ajunul Anului Nou, magazinele vor funcționa între 07:00 și 18:00/19:00.

Deși pe 1 ianuarie majoritatea magazinelor vor fi închise, unele locații pot avea program diferit. Spre exemplu, Auchan Cotroceni (București) va fi deschis pe 1 ianuarie în intervalul orar 14:00 – 22:00.

Pe 2 ianuarie, Auchan redeschide între 10:00 și 22:00, iar din 3 ianuarie va reveni la programul normal.

Ce trebuie să știți despre programul Mega Image și Penny

Magazinele Mega Image vor funcționa normal până pe 30 decembrie, între 07:00 și 22:00.

În Ajun, acestea vor fi deschise până la ora 19:00.

Pe 1 ianuarie 2026, Mega Image va fi închis, iar pe 2 ianuarie va avea program scurt, între 09:00 și 19:00, potrivit Hotnews.

Penny respectă un program similar, cu deschidere între 07:00 și 22:00 până pe 30 decembrie, iar pe 31 decembrie programul este redus până la 18:00.

Pe 1 ianuarie toate magazinele Penny vor fi închise, urmând ca pe 2 ianuarie să funcționeze între 10:00 și 18:00.

Ce program are Carrefour de Revelion

Magazinele Carrefour vor funcționa în perioada sărbătorilor după un program special. Pe 30 decembrie, hipermarketurile vor fi deschise între 07:00 și 23:00, iar marketurile și Carrefour Express între 07:00 și 22:00.

În Ajun, toate unitățile vor avea program între 07:00 și 18:00/19:00, iar pe 1 ianuarie vor fi închise.

Din 2 ianuarie, acestea revin la programul obișnuit. Compania precizează că orele de deschidere pot varia în funcție de magazin.

Care este programul Supeco în perioada sărbătorilor

Supeco va fi închis pe 1 ianuarie 2026, iar pe 26 decembrie și 2 ianuarie va funcționa între 09:00 și 18:00, cu excepția magazinelor din anumite orașe precum Baia Mare, Cluj sau Iași, care vor rămâne închise.

