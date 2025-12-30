Află programul magazinelor de Revelion, Lidl, Kaufland, Auchan, Mega Image, Penny și Carrefour pentru Revelion 2026. Vezi când poți face cumpărături între 30 decembrie și 3 ianuarie.

Programul magazinelor de Revelion: În ce interval va fi deschis Lidl

Magazinele Lidl vor funcționa după un program adaptat în perioada sărbătorilor de iarnă. Până pe 30 decembrie 2025, acestea vor fi deschise între 07:00 și 22:00.

În Ajunul Anului Nou, miercuri, 31 decembrie, programul este redus, iar magazinele vor fi deschise între 07:00 și 18:00.

Joi, 1 ianuarie 2026, toate unitățile Lidl vor fi închise.

Vineri, 2 ianuarie, magazinele revin la un program scurt, între 07:00 și 18:00, urmând ca de sâmbătă, 3 ianuarie, să își reia programul obișnuit.

Cum funcționează programul Kaufland în perioada Revelionului

Pe 30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise între 07:00 și 22:00-23:00, în funcție de locație, iar cel din Sibiu Mall va urma programul centrului comercial.

Pe 31 decembrie, majoritatea unităților vor avea program între 07:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall.

Pe 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor funcționa între 09:00 și 18:00, cu excepția magazinului din Sibiu Mall care respectă programul mall-ului.

Programul magazinelor de Revelion: În ce interval orar va fi deschis Auchan

Până pe 30 decembrie 2025, Auchan își menține programul obișnuit, între 07:00 și 22:00.

În , magazinele vor funcționa între 07:00 și 18:00/19:00.

Deși pe 1 ianuarie majoritatea magazinelor vor fi închise, unele locații pot avea program diferit. Spre exemplu, Auchan Cotroceni (București) va fi deschis pe 1 ianuarie în intervalul orar 14:00 – 22:00.

Pe 2 ianuarie, Auchan redeschide între 10:00 și 22:00, iar din 3 ianuarie va reveni la programul normal.

Ce trebuie să știți despre programul Mega Image și Penny

Magazinele Mega Image vor funcționa normal până pe 30 decembrie, între 07:00 și 22:00.

În Ajun, acestea vor fi deschise până la ora 19:00.

Pe 1 ianuarie 2026, Mega Image va fi închis, iar pe 2 ianuarie va avea program scurt, între 09:00 și 19:00, potrivit .

Penny respectă un program similar, cu deschidere între 07:00 și 22:00 până pe 30 decembrie, iar pe 31 decembrie programul este redus până la 18:00.

Pe 1 ianuarie toate magazinele Penny vor fi închise, urmând ca pe 2 ianuarie să funcționeze între 10:00 și 18:00.

Ce program are Carrefour de Revelion

Magazinele Carrefour vor funcționa în perioada sărbătorilor după un program special. Pe 30 decembrie, hipermarketurile vor fi deschise între 07:00 și 23:00, iar marketurile și Carrefour Express între 07:00 și 22:00.

În Ajun, toate unitățile vor avea program între 07:00 și 18:00/19:00, iar pe 1 ianuarie vor fi închise.

Din 2 ianuarie, acestea revin la programul obișnuit. Compania precizează că orele de deschidere pot varia în funcție de magazin.

Care este programul Supeco în perioada sărbătorilor

Supeco va fi închis pe 1 ianuarie 2026, iar pe 26 decembrie și 2 ianuarie va funcționa între 09:00 și 18:00, cu excepția magazinelor din anumite orașe precum Baia Mare, Cluj sau Iași, care vor rămâne închise.