Pentru mulți oameni, cuptorul cu microunde este indispensabil, fie acasă, fie la birou. Rapid și ușor de folosit, acesta pare soluția ideală pentru reîncălzirea mâncării. Totuși, specialiștii atrag atenția că există alimente care nu se reîncălzesc la microunde, deoarece pot deveni periculoase pentru sănătate sau își pot pierde complet calitățile nutritive.

În unele cazuri, reîncălzirea poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, iar în altele, undele electromagnetice pot modifica structura alimentelor.

De ce sunt ciupercile o alegere riscantă

Ciupercile sunt extrem de sensibile la ridicate. Reîncălzirea lor la microunde poate duce la modificări neplăcute de textură și aromă. Mai mult, ele devin vulnerabile la bacterii care pot provoca probleme digestive. Varianta sigură este reîncălzirea lentă, pe aragaz sau în cuptor, potrivit .

Ce se întâmplă cu carnea procesată încălzită la cuptorul cu microunde

Slănina, cârnații și alte tipuri de carne procesată conțin adesea conservanți și aditivi. La microunde, acești compuși pot deveni mai nocivi pentru organism. Sotarea ușoară sau reîncălzirea pe aragaz rămâne o opțiune mai sigură.

De ce legumele cu frunze verzi pot deveni periculoase în cuptorul cu microunde

Spanacul sau varza kale conțin nitrați naturali, care, în urma reîncălzirii la microunde, se pot transforma în nitrozamine. Aceste substanțe pot fi dăunătoare în cantități mari, unele fiind asociate cu riscuri cancerigene.

Este sfecla roșie o excepție?

Nu. Sfecla roșie și napii, la fel ca legumele cu frunze verzi, sunt bogați în nitrați. Reîncălzirea lor la microunde poate duce la formarea de nitrozamine. Vestea bună este că aceste legume sunt sănătoase și gustoase și atunci când sunt consumate reci.

De ce explodează sosul de roșii în cuptorul cu microunde

Sosurile de roșii se încălzesc neuniform și pot provoca stropirea sau chiar „explozia” în interiorul cuptorului cu microunde, existând riscul de arsuri. Cea mai sigură metodă este reîncălzirea într-o cratiță, pe aragaz.

Care este pericolul în cazul cartofilor fierți

Cartofii fierți pot deveni un mediu propice pentru bacteria Clostridium botulinum dacă nu sunt depozitați corect. Reîncălzirea la microunde nu distruge toxinele produse de această bacterie. Este recomandat ca cartofii fierți să fie puși rapid la frigider și reîncălziți ulterior în cuptor.

De ce ouăle își schimbă complet textura dacă le încălzești în cuptorul cu microunde

Ouăle reîncălzite la microunde devin adesea tari și cauciucate. Dacă ai ouă prăjite sau amestecate rămase, este mai bine să le reîncălzești lent, pe aragaz, amestecând constant.

Ce se întâmplă cu friptura în cuptorul cu microunde

Friptura de porc sau vită își pierde suculența la microunde și devine uscată. Pentru un rezultat mai bun, este indicată reîncălzirea în cuptor sau pe aragaz, la foc mic.

Puiul, în special pieptul, tinde să se usuce excesiv la microunde. Specialiștii recomandă reîncălzirea lentă, în cuptor sau într-o tigaie.

Sunt pastele o alegere bună pentru cuptorul microunde?

Pastele se încălzesc inegal, rezultând porțiuni reci și altele prea fierbinți. Reîncălzirea într-o tigaie, cu puțin sos sau apă, ajută la menținerea texturii.

Ce metodă este mai sigură pentru orez

Orezul își pierde consistența la microunde. Cea mai bună metodă este reîncălzirea la abur, într-o oală acoperită, cu puțină apă.