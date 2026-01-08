O cursă cu taxiul, desfășurată în toiul nopții pe străzile din Ploiești, s-a transformat într-un episod cu urmări financiare serioase pentru pasager. Convins că șoferul ar putea conduce sub influența alcoolului, bărbatul a sunat la 112, însă intervenția poliției a dus la o concluzie neașteptată.

Cum a început cursa care a dus la apelul la 112

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 1:00, în noaptea de 6 ianuarie, când un ploieștean s-a urcat într-un taxi pentru a ajunge la un magazin non-stop. Deși deplasarea părea una obișnuită, pasagerul spune că, încă din primele minute, comportamentul taximetristului i-a ridicat semne de întrebare.

Bărbatul susține că șoferul părea dezorientat și nu stăpânea traseele din oraș, deși destinația nu se afla într-o zonă periferică. Situația l-a neliniștit, mai ales în momentul în care indicațiile oferite nu erau respectate.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște . I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele. Asta, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a declarat pentru Observatorul Prahovean apelantul, identificat cu inițialele S.C.

Temându-se că deplasarea ar putea degenera într-un accident rutier, clientul i-a cerut taximetristului să oprească. În acel moment, a decis să apeleze numărul unic de urgență 112, considerând că viața îi este pusă în pericol.

Sesizarea a fost preluată rapid, iar la fața locului au ajuns două echipaje de poliție. Oamenii legii au demarat imediat verificările, având ca obiect suspiciunea de conducere sub influența alcoolului.

Ce au constatat polițiștii după testarea șoferului

Taximetristul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În lipsa oricărei dovezi care să confirme consumul de alcool, polițiștii au stabilit că sesizarea nu se confirmă. În aceste condiții, apelul a fost considerat nejustificat, iar pasagerul a fost sancționat contravențional. Amenda aplicată a fost de 2.000 de lei, una dintre cele mai mari prevăzute de legislație pentru apelarea abuzivă a numărului 112.

Nemulțumit de decizia autorităților, ploieșteanul susține că a acționat din responsabilitate și că nu avea cum să verifice singur dacă șoferul consumase alcool. Acesta spune că intenționează să conteste amenda și ia în calcul inclusiv o acțiune în instanță.

„Mi s-a reproșat că trebuia să verific înainte dacă are băutură în mașină. Cum să fac așa ceva? Eu am vrut doar să mă asigur că nu sunt pus în pericol. Reacționa greu și părea dezorientat”, a mai precizat acesta, potrivit Ziare.com.

Ce transmit autoritățile despre apelurile nejustificate la 112

a confirmat intervenția, precizând că apelul a fost primit în jurul orei 1.00 și direcționat către Secția de Poliție nr. 2 Ploiești. Reprezentanții instituției subliniază că astfel de apeluri pot bloca resursele destinate situațiilor reale de urgență.

„Apelarea nejustificată a numărului unic de urgență determină mobilizarea inutilă a forțelor de ordine și poate afecta capacitatea de intervenție în cazuri în care siguranța cetățenilor este cu adevărat pusă în pericol”, au transmis reprezentanții Poliției.

Autoritățile reamintesc că legislația în vigoare sancționează apelurile abuzive la 112 cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau, în anumite situații, cu prestarea a 100–200 de ore de muncă în folosul comunității.