B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate

Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 08:40
Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate
Sursa foto: captura video B1 TV

Un bărbat a ales un mod special de a protesta, urcând pe structura metalică a podului de la Agigea, fapt ce a dus la suspendarea traficului rutier pentru o perioadă.

Cuprins:

  • Ce revendicări are protestatarul

Ce revendicări are protestatarul

Poliția și lucrătorii ISU Constanța au intervenit, luni, 8 septembrie 2025, pe DN 39 Constanța-Vama Veche, pe podul de la Agigea, după ce a fost sesizată în legătură cu un incident care pune în pericol traficul rutier. Autoritățile au constatat că un bărbat a urcat pe structura metalică a podului, într-o acțiune spontană de protest.

Presa locală a relatat că bărbatul care s-a urcat pe pod se numește Ion Plesciuc și a decis să potesteze pentru „viitorul copiilor noștri”. El nu este la prima acțiune de acest fel. În 2008 a amenințat că aruncă podul Agigea în aer

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române,  pe DN 39,  pe raza localității Agigea s-a circulat cu dificultate, la primele ore, din cauza intervenției autorităților. Astfel, vehiculele au circulat pe câte o bandă pe fiecare sens. Din acest motiv, valorile de trafic au crescut în ambele direcții.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Eveniment
Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Eveniment
Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Eveniment
Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Eveniment
Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
Eveniment
Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Eveniment
Mircea Miclea: E cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani. Măsurile în Educație aduc un câștig financiar minor, contra unor costuri sociale și economice uriașe. Nu poți să începi așa-zisa dreptate socială tăind de la oropsiți
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Eveniment
Accident extrem de grav în Bihor! Ce au transmis reprezentanții poliției
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Eveniment
Biciclist, accidentat mortal în Capitală. Ce a transmis poliția
Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Eveniment
Noul an școlar începe cu incertitudini și un protest în Capitală. Sindicaliști: „Rugăm părinţii şi elevii să înţeleagă importanţa luptei noastre” / Ministrul Educației: „Profesorii au nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi”
Ultima oră
10:55 - Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
10:52 - Masacru într-un bar de lângă Houston. Atacatorul este căutat de poliție. Cum s-a petrecut incidentul
10:51 - Boala sâcâitoare cu care te alegi dacă folosești telefonul la toaletă. Studiu medical
10:34 - Scumpirile schimbă obiceiurile de consum: „Suntem mai cumpătați așa”. La ce produse renunță românii și care sunt categoriile vedetă. Surpriza din statistici
10:31 - Un turist de 58 de ani a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului
10:25 - Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
10:15 - Franța se află în pragul unei noi crize politice. Căderea guvernului Bayrou este iminentă
09:58 - Ce măsuri s-au luat în Capitală pentru fluidizarea traficului, la început de an școlar. Bujduveanu: „Încurajăm bucureștenii să folosească transportul în comun” (VIDEO)
09:57 - Studenții anunță că vor avea loc „proteste masive”, în toate centrele universitare când va începe noul an universitar, din cauza măsurilor de austeritate: „Lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa”
09:56 - Turist american, impresionat de România: „Nu mai vreau să plec”. Ce l-a cucerit