Protest matinal pe Podul de la Agigea. Traficul rutier se desfășoară cu greutate

Un bărbat a ales un mod special de a , urcând pe structura metalică a , fapt ce a dus la suspendarea traficului rutier pentru o perioadă.

Ce revendicări are protestatarul

Poliția și lucrătorii ISU Constanța au intervenit, luni, 8 septembrie 2025, pe DN 39 Constanța-Vama Veche, pe podul de la Agigea, după ce a fost sesizată în legătură cu un incident care pune în pericol traficul rutier. Autoritățile au constatat că un bărbat a urcat pe structura metalică a podului, într-o acțiune spontană de protest.

Presa locală a relatat că bărbatul care s-a urcat pe pod se numește Ion Plesciuc și a decis să potesteze pentru „viitorul copiilor noștri”. El nu este la prima acțiune de acest fel. În 2008 a amenințat că aruncă podul Agigea în aer

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, pe DN 39, pe raza localității Agigea s-a circulat cu dificultate, la primele ore, din cauza intervenției autorităților. Astfel, vehiculele au circulat pe câte o bandă pe fiecare sens. Din acest motiv, valorile de trafic au crescut în ambele direcții.