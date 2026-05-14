Președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut miercuri într-un instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

De a fost reținut președintele Autorității Vamale Române

Mihai Savin a fost reținut alături de alte două persoane, în urma unei acțiuni desfășurate la sediul central al Vămii din București și la Galați, potrivit

Cei trei sunt investigați într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Această investigație vine în contextul în care Vama a fost afectată în ultimii ani de mai multe scandaluri de corupție.

Cariera profesională pe care a avut-o Mihai Savin

Mihai Savin fusese numit în funcția de președinte la finalul lunii ianuarie de către premierul Ilie Bolojan, după ce anterior ocupase postul de vicepreședinte al instituției.

Înainte de a ajunge la conducerea vămii, acesta a deținut mai multe funcții de conducere, fiind director la Apa Nova București/Veolia România și director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București între iulie 2019 și ianuarie 2020.

De asemenea, a condus Compania Municipală Managementul Transportului București în 2020 și Termoficare Prahova în perioada martie – noiembrie 2022.

Ce măsuri de reorganizare au fost aprobate în mandatul lui Mihai Savin

La finalul lunii martie, instituția condusă de Savin semnase un protocol de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (DGA) pentru prevenirea corupției și promovarea integrității.

Ulterior, la începutul lunii aprilie, Guvernul a aprobat reorganizarea Autorității Vamale Române, proiect care a prevăzut tăieri de cheltuieli de 4,5 milioane de lei anual.

Această reorganizare a vizat în principal reducerea costurilor prin eliminarea sau retrogradarea a zeci de posturi de conducere din cadrul instituției.