Trupul neînsuflețit al celei de-a doua femei- dată dispărută în sudul Marocului a fost găsit miercuri. Căutările au durat mai mult de o săptămână.

Unde a fost localizat trupul neînsuflețit al soldatului

Forțele armate americane și marocane au găsit trupul după ce doi dintre soldați au dispărut pe 2 mai, în apropierea zonei de antrenament de la Cap Draa.

Autoritățile au localizat și recuperat femeia-soldat pe 12 mai într-o peșteră de coastă situată la aproximativ 500 de metri de locul în care cei doi soldați ar fi intrat în ocean, scrie .

Peste 1.000 de militari și civili americani și marocani au participat la operațiunile de căutare, care au acoperit peste 21.300 de kilometri pătrați pe mare și în zonele de coastă.

Ce ipoteze există despre accident

Doi soldați americani au dispărut în dreptul unei faleze la Cap Draa, în regiunea Tan-Tan, pe coasta Atlanticului, în timp ce participau la exercițiul „African Lion 2026”. O responsabilă militară americană a oferit detalii despre posibila cauză a acestui incident tragic:

„Cei doi ar fi putut cădea în ocean”, a declarat aceasta pentru AFP.

Aceasta a evocat ipoteza unui accident și a exclus-o pe cea a terorismului, precizând că cele două corpuri sunt acum în drum spre Statele Unite.

Ce reprezintă exercițiul la care participaseră cele două femei-soldat

Ancheta privind acest accident este încă în desfășurare, în timp ce operațiunile de căutare și salvare sunt acum oficial finalizate.

Exercițiul militar „African Lion 2026”, lansat la sfârșitul lui aprilie, a fost organizat de Forțele Armate Regale marocane în parteneriat cu forțele armate americane. Ediția cu numărul 22 a reunit aproape 5.000 de militari din peste 40 de țări, precum și experți specializați în securitate și apărare.