Radu Mihaiu: Am muncit foarte mult la o chestie care nu se vede. Se numește Studiu de fezabilitate pentru 36 km de pistă de biciclete, cu trasee în așa fel încât să nu se meargă acolo doar pentru distracție (VIDEO)

Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2, a fost prezent, vineri, în emisiunea Actualitatea, pe B1 TV, unde a spus și câteva dintre lucrurile pe care le-a făcut și care nu se văd, dar pentru care a muncit foarte mult.

Unul dintre aceste lucruri, spune primarul Sectorului 2, este Studiul de fezabilitate pentru 36 km de pistă de biciclete, “cu trasee în așa fel încât să nu se meargă acolo doar pentru distracție”.

„Sunt unii primari care pur și simplu nu își doresc piste de biciclete. Deloc!”

„De exemplu, am muncit foarte mult la o chestie care nu se vede și care se numește Studiu de fezabilitate pentru 36 km de pistă de biciclete, cu studiu de origine destinație, cu trasee în așa fel încât să nu se meargă acolo doar pentru distracție. Bucureștenii s-au obișnuit că merg cu bicicleta doar de distracție și este o utilizare rezonabilă pentru bicicletă. Doar că, în alte orașe, bicicleta și cu precădere trotineta pot fi folosite pentru a degreva traficul și pentru a merge la școală sau la serviciu.

Pentru asta avem nevoie de un studiu, care să vadă de unde, unde merg oamenii și să încercăm să construim piste de biciclete pe acolo. Pistele astea de biciclete, odată construite, au și ele câteva caracteristici, că nu le putem face nici pe trotuar, că acolo pun în pericol oamenii și de asemenea, și bicicliștii, nici pe carosabil. Deci ele trebuie să fie separate cumva. Studiul ăsta în care luăm intersecții, trasee, ne uităm cum sunt, se face studiul de fezabilitate, adurat destul de mult pentru noi, s-a finalizat. Avem un studiu de fezabilitate.

Doi ani durează un astfel de studiu și se lucrează, de exemplu, la masterplanul velo, la nivelul întregului București. Dar e nevoie pentru asta ca toată lumea să-și dorească piste de biciclete. Sunt unii primari care pur și simplu nu își doresc piste de biciclete. Deloc! Consideră că nu este ok, nu e normal, cum… trotinetiștii, bicicliștii nu sunt electoratul lor.

La Primăria Generală a fost contractată o astfel de firmă care face Masterplanul Velo. Noi am avut un alt contractor pentru pistele noastre de biciclete câștigate pein PNRR.

Primul pas a fost, evident, să stăm de vorbă cu cei care fac Masterplanul Velo la nivelul Bucureștiului. Ce facem noi la nivelul Sectorului 2 trebuie gândit la nivelul întregului București, pentru că sunt oameni care locuiesc în Sectorul 1, 2, 3, 5 și vin să muncească în Pipera. Trebuie să ne gândim și la ei.”, a spus primarul Sectorului 2.

„Proiectarea unui parc corect, a unor piste de biciclete corect durează”

„Lucrurile astea durează și durează foarte mult. Ce durează iar foarte mult și a durat mai mult decât mi-am dorit eu, să facem un parc corect.

Parcul Plumbuita, de exemplu, este un parc monument istoric și acolo am făcut toate studiile necesare, și studiu de vegetație, și studiu de biodiversitate, și studiu istoric. Sunt foarte multe studii, mi-au cerut inițial să aibă un an pentru aceste studii și am zis că nu se poate să dureze un an doar studiile, pentru ca după aia să avem propuneri. A durat destul de mult.

Acum suntem cu parcul în licitație și sperăm să încheiem contractul de execuție anul ăsta, deși muncim, efectiv, din anul 2021, pentru a proiecta un parc corect. Proiectarea unui parc corect, a unor piste de biciclete corect durează. Sigur, după aia oamenii văd când se execută și spun s-a executat în X luni și spun atât a durat. Dar munca din spate, cea care contează, durează foarte mult”, a mai precizat Radu Mihaiu.