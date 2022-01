Raed Arafat: Impactul de până acum al valului 5 al pandemiei de coronavirus nu este unul major / Nu toate formele sunt cauzate de Omicron, sunt şi forme cauzate de Delta

Raed Arafat a declarat miercuri că impactul de până acum al valului 5 al pandemiei de coronavirus nu este unul major şi nu impune suplimentarea paturilor.

Raed Arafat, despre impactul valului 5 al pandemiei

„Din fericire, impactul nu e unul major, care să necesite paturi şi capacităţi suplimentare. Astăzi am depăşit 500 de cazuri în secţiile de terapie intensivă, dar capacitate pentru preluare încă există. Monitorizăm foarte atent acest”, a spus Raed Arafat.

Acesta a avertizat, într-o conferință de presă că numărul în creștere al cazurilor pozitive, există posibilitatea să crească şi numărul cazurilor din terapie intensivă.

„Nu toate formele sunt cauzate de Omicron, sunt şi forme cauzate de Delta. Rolul nostru este să ne pregătim să creştem capacitatea, dacă este nevoie, în continuu”, a spus Raed Arafat.

„De săptămâna viitoare presiunea pe spitale va fi foarte mare”, spune Octavian Jurma

Octavian Jurma estimează că numărul cazurilor noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 va trece de pragul de 20.000 săptămâna viitoare și spune că s-ar putea depăși chiar și 25.000, „vârful prognozei optimiste”.

La bilanțul de marți, România a înregistrat 16.760 de cazuri noi.

„Azi avem anuntat si primul deces oficial provocat de Omicron. Dominanta Omicron a crescut saptamana trecuta in Romania la 75%, respectiv 322 din cele 431 de secventieri facute. Daca ne uitam la numarul 59,000 de cazuri de saptamana trecuta, inseamna ca aproximativ 14,000 de cazuri au fost provocate de Delta deci in medie 2,000 pe zi. Avem astfel o confirmare ca cele doua versiuni pot coexista o perioada si ca cele doua valuri continua sa creasca impreuna (val in val). Faptul ca 1 din 4 cazuri au fost Delta e un motiv suplimentar de prudenta in aceasta perioada”, a scris Octavian Jurma, marți, pe Facebook.