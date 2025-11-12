B1 Inregistrari!
Ana Maria
12 nov. 2025, 20:42
Realitatea Plus, amendată de CNA din cauza Ancăi Alexandrescu: “Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru”. Câți bani trebuie să plătească
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. Realitatea Plus, amendată de CNA. Ce spun membrii CNA
  2. Realitatea Plus, amendată de CNA. De ce a considerat că emisiunile au fost părtinitoare
  3. Cine a votat amenda și cine s-a opus

Realitatea Plus, amendată de CNA. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat prima sancțiune majoră din această precampanie electorală. Postul Realitatea Plus a fost amendat cu 100.000 de lei (aproximativ 20.000 de euro) pentru difuzarea unor emisiuni considerate drept campanie mascată în favoarea Ancăi Alexandrescu, informează Pagina de Media.

Conform CNA, în zilele de 5 și 6 noiembrie, postul a difuzat materiale în care candidata a apărut în diverse ipostaze, de la interacțiuni cu cetățenii pe străzile Capitalei, până la cumpărături în piețe, acțiuni specifice unei campanii electorale.

Realitatea Plus, amendată de CNA. Ce spun membrii CNA

„De când sunt în CNA eu nu am mai văzut aşa ceva. O asemenea campanie agresivă înainte de începerea campaniei eu nu am mai văzut niciodată”, a declarat Monica Gubernat, membru CNA.

Apogeul momentului a fost atins atunci când, în cadrul unei emisiuni, s-a organizat chiar o strângere de semnături în direct, în studio.

„Nici eu nu-mi amintesc ca în audiovizualul românesc să întâlnesc strânegere de semnături al unui candidat într-un platou de televiziune. Este fără precedent în audiovizualul din România. Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru.

Este pur şi simplu o delegare a conţinutului editorial către un candidat şi împotriva interesului public şi a echilibrului.”, a declarat Valentin Jucan, vicepreședintele CNA.

Realitatea Plus, amendată de CNA. De ce a considerat că emisiunile au fost părtinitoare

Membrul CNA Oana Dincă a explicat că în materialele monitorizate niciun alt contracandidat, cum ar Ciucu, Drulă, Băluță, nu a beneficiat de o expunere similară.

„Dacă ne uităm peste cele două zile monitorizate, constată că niciun contracandidat, Ciucă, Drulă, Băluţă, nu au beneficiat de aceeaşi expunere. Când e menţionat Ciucu, avem doar ca „primar absent, nu vine în piaţă”, Drulă citat doar pentru comparaţie negativă într-un sondaj, Băluţă menţionat doar fugitiv. Niciunul nu are intervenţii live sau declaraţii.”, a spus Oana Dincă.

La rândul său, Ionel Palăr, membru CNA, a reacționat ferm: „Nu ne insultaţi inteligenţa. nu sunteţi şi nu puteţi fi echidistanţi. Este evident faptul că este candidatul dumneavoastră.”

Cine a votat amenda și cine s-a opus

Propunerea de amendă a venit din partea lui Valentin Jucan și a fost susținută de majoritatea membrilor CNA. Totuși, un membru apropiat al Olguţei Vasilescu, s-a opus sancțiunii: „Aş propune eu somaţie pentru publicitate politică. Poate îşi revin”, a spus Lucian Dindirică.

Amenda s-a bazat pe Articolul 166, alin. (1) din legislația audiovizuală, care interzice publicitatea politică în afara perioadelor de campanie.

„Art. 166 – (1) Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.
(2) Publicitatea politică înseamnă promovarea, publicarea, distribuirea sau difuzarea, prin reţele de comunicaţii electronice, a unui mesaj, în mod normal în schimbul unei remuneraţii sau prin activităţi interne sau ca parte a unei campanii de publicitate politică”, se arată în articol.

