Reprezentant al companiei care importă testele de salivă destinate școlilor: „Am depus toate eforturile omenești să rezolvăm cât mai rapid această situație. Autoritățile nu au răspuns la notificări” (VIDEO)

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul lipsei testelor de salivă din școli. Testele de salivă livrate în școli au fost epuizate, iar unitățile de învățământ au rămas fără teste pentru săptămâna viitoare, avertiza oficial Ministerul Educației într-o adresă trimisă Departamentului pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat, adresă publicată de Edupedu.

Ce spun reprezentanții companiei despre livrarea testelor de salivă

Deși Compania DDS Diagnostic are pe stoc 2.400.000 de teste pentru școli, pe care le poate livra imediat, IGSU nu ar fi recepționat marfa și a trimis o notificare de rezoluțiune a contractului din cauza întârzierii livrării.

Un reprezentant al companiei a explicat sâmbătă seara în emisiunea moderată de Nadia Ciurlin că au fost depuse toate eforturile pentru a rezolva problemele privind livrările cauzate de apariția noii tulpini Omicron, însă autoritățile nu au răspuns solicitărilor:

“Noi am întârziat 30 de ore în livrarea a unei părți dintre aceste teste. Trebuia să livrăm toată cantitatea pe 2 decembrie, în data de 25 noiembrie am avut pregătite 400.000 de teste și am anunțat IGSU că putem să livrăm aceste teste, dar din păcate fiind situația Omicron, fiind anumite restricții pe diverse aeroporturi, am întârziat cu 30 de ore livrarea celorlalte 2 milioane de teste. Am depus toate eforturile omenești să rezolvăm cât mai rapid această situație.

În data de 4 decembrie am anunțat că avem toată cantitatea disponibilă, era încărcată, se putea livra, numai că dânșii nu ne-au răspuns, iar în data de 7 decembrie am fost notificați cu rezilierea contractului.

În această situație se notifică, se anunță autoritatea contractantă și se explică situația, în cazul nostru a fost situație de forță majoră, se depun documentele justificative și se așteaptă răspunsul autorității contractante”, a explicat reprezentanta companiei.

DDS Diagnostic a anunțat că are în stoc cele 2,4 milioane de teste contractate, încă din data de 4 decembrie, din care 400.000 de teste au fost gata de livrare înainte de 2 decembrie 2021.

Pentru justificarea întârzierii livrării cu 30 de ore, compania DDS Diagnostic a furnizat toate documentele necesare, documente care demonstrează că intrarea în țară a transportului a fost întârziată din motive imprevizibile, independente de voința noastră.

Ministerul Educației nu mai are suficiente teste de salivă pentru săptămâna viitoare

Pentru luni, nu mai sunt suficiente teste disponibile. Urmatoarea tranşă de teste de salivă ar fi trebuit să ajungă la sediile inspectoratelor școlare încă de miercuri.

Reprezentanții Ministerului Educației au cerut printr-o adresa oficială termenele de livrare de la Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat.