Ștefan Ilie, primarul din Tulcea, se plânge că războiul Rusiei asupra Ucrainei din vecinătate și mai ales îi alungă turiști din Delta Dunării și fac mari probleme industriei HORECA.

Cum afectează războiul rus din Ucraina turismul în Tulcea

„Situația aceasta afectează (turismul și industria HORECA – n.r.). Este cea mai gravă, dar înțeleg și turiștii. Nici noi nu ne-am duce, probabil, undeva pe lângă Fâșia Gaza. Nici când a fost pe lângă Egipt nu ne-am mai dus acolo. Nu ne mai ducem în Dubai. Dacă un român de aici s-a învățat cu alerta, un turist, mai ales dacă sunt și străini, când primește alarma, o execută. O trimite și la prietenii lui, o dă mai departe. Ne-a afectat cel mai mult”, a declarat Ștefan Ilie, potrivit

Oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii

Partea bună e că se dezvoltă infrastructura din zonă: „Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică. Se creează oportunități pentru parcuri industriale, pentru zone de desfacere. Mi-aș dori ca traficul să crească continuu și dacă se termină războiul. Noi să avem infrastructura care să primească, deoarece vom câștiga tot mai mult”.

Primarul din Tulcea vrea mesaje RO-Alert mai prietenoase

Autoritățile încearcă acum să atragă turiștii înapoi: „Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situațiile de urgență, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcție de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească și cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească și cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschiși inițial, (…) dar ulterior au zis că nu au cum, pentru că suntem într-o stare de război. Și dumneavoastră ați venit în plin război aici, la Tulcea, și dacă o să transmiteți că suntem o țară bine apărată, că nu este pericol, atâta timp cât suntem în NATO, să avem un conflict armat pe teritoriul României, poate reușim să mai creștem, până va fi pace, pentru că ne-a afectat și ne afectează foarte mult”.