B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine

Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 19:19
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum afectează războiul rus din Ucraina turismul în Tulcea
  2. Oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii
  3. Primarul din Tulcea vrea mesaje RO-Alert mai prietenoase

Ștefan Ilie, primarul din Tulcea, se plânge că războiul Rusiei asupra Ucrainei din vecinătate și mai ales alertele de drone îi alungă turiști din Delta Dunării și fac mari probleme industriei HORECA.

Cum afectează războiul rus din Ucraina turismul în Tulcea

„Situația aceasta afectează (turismul și industria HORECA – n.r.). Este cea mai gravă, dar înțeleg și turiștii. Nici noi nu ne-am duce, probabil, undeva pe lângă Fâșia Gaza. Nici când a fost pe lângă Egipt nu ne-am mai dus acolo. Nu ne mai ducem în Dubai. Dacă un român de aici s-a învățat cu alerta, un turist, mai ales dacă sunt și străini, când primește alarma, o execută. O trimite și la prietenii lui, o dă mai departe. Ne-a afectat cel mai mult”, a declarat Ștefan Ilie, potrivit Agerpres.

Oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii

Partea bună e că se dezvoltă infrastructura din zonă: „Traficul intens provoacă disconfort, dar aduce dezvoltare economică. Se creează oportunități pentru parcuri industriale, pentru zone de desfacere. Mi-aș dori ca traficul să crească continuu și dacă se termină războiul. Noi să avem infrastructura care să primească, deoarece vom câștiga tot mai mult”.

Primarul din Tulcea vrea mesaje RO-Alert mai prietenoase

Autoritățile încearcă acum să atragă turiștii înapoi: „Am făcut o solicitare către ministerele de resort, către cele care gestionează situațiile de urgență, ca aceste alerte să fie emise într-un mod mai prietenos, în funcție de zonele aflate efectiv în pericol. Dacă drona este în zona Tulcea, să nu mai primească și cei de la Murighiol, iar dacă este în zona Chilia, să nu mai primească și cei de la Tulcea. Oamenii au fost deschiși inițial, (…) dar ulterior au zis că nu au cum, pentru că suntem într-o stare de război. Și dumneavoastră ați venit în plin război aici, la Tulcea, și dacă o să transmiteți că suntem o țară bine apărată, că nu este pericol, atâta timp cât suntem în NATO, să avem un conflict armat pe teritoriul României, poate reușim să mai creștem, până va fi pace, pentru că ne-a afectat și ne afectează foarte mult”.

Tags:
Citește și...
O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
Eveniment
De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Eveniment
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Eveniment
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Eveniment
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet
Eveniment
Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
Eveniment
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Ultima oră
20:53 - Mihai Tatulici, despre criza politică: Urmează săptămâna chioară. În mod natural, nu se va întâmpla nimic, poate doar o trădare (VIDEO)
20:24 - Valentina Pelinel și Cristi Borcea își țin copiii în lux cu măsură: „Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit. Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
19:48 - Sondaj CURS: Călin Georgescu e în topul încrederii, AUR ar lua cele mai multe voturi la parlamentare / Ce încredere au românii în instituțiile statului și cum văd anticipatele
18:49 - Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”
18:18 - Alexandra Căpitănescu, discurs la întoarcerea acasă: „Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii, să înțeleagă că nu toți sunt la fel și că fiecare om e diferit. Să dăm voie artiștilor să experimenteze, să fie ei!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:40 - Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
17:09 - O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
16:36 - Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
16:14 - Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
15:52 - Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public