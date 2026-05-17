Irineu Darău (USR), ministrul interimar al Economiei, a declarat că PSD-iștii una vorbeau în coaliție și alta la televizor și că e mai liniște de când ei s-au retras de la guvernare.

Darău: E mai liniște în Guvern de când a plecat PSD-ul

Întrebat, la , cum e atmosfera în Guvern de când a plecat PSD, Irineu Darău a răspuns: „Un pic mai liniște. (…) Cumva o atmosferă mai lucrativă, pentru că ce spunem facem și apoi declarăm public”.

El a acuzat apoi că social-democrații aveau „un discurs dublu” cât erau la guvernare, deoarece una spuneau în ședințele din coaliție și alta în spațiul public: „Deci era și cred că e un fel de dublu discurs pe care nu-l înțeleg. Mai ales pe câteva puncte comune”.

Irineu Darău s-a mai plâns că, în general, în politică se minte foarte mult: „Azi stai în faţă şi eşti sigur că spun adevărul şi seara sau a doua zi, cu aceeaşi credibilitate, spun sau fac exact opusul”.

Ce Guvern nu ar vota Darău

Întrebat ce guvern e dispus să voteze, ministrul USR a invocat „linia roșie” pe care o are: „Nu voi vota niciodată un guvern care include extremiști, partide extremiste. Asta e personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlament”.

„Cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă . (…) Și prin prisma legilor, să ne folosim de votul oamenilor, să impunem o agendă reformistă”, a mai precizat Irineu Darău.