B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată

Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 17:40
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
Sursa foto: Irineu Darău / Facebook
Cuprins
  1. Darău: E mai liniște în Guvern de când a plecat PSD-ul
  2. Ce Guvern nu ar vota Darău

Irineu Darău (USR), ministrul interimar al Economiei, a declarat că PSD-iștii una vorbeau în coaliție și alta la televizor și că e mai liniște de când ei s-au retras de la guvernare.

Darău: E mai liniște în Guvern de când a plecat PSD-ul

Întrebat, la Digi24, cum e atmosfera în Guvern de când a plecat PSD, Irineu Darău a răspuns: „Un pic mai liniște. (…) Cumva o atmosferă mai lucrativă, pentru că ce spunem facem și apoi declarăm public”.

El a acuzat apoi că social-democrații aveau „un discurs dublu” cât erau la guvernare, deoarece una spuneau în ședințele din coaliție și alta în spațiul public: „Deci era și cred că e un fel de dublu discurs pe care nu-l înțeleg. Mai ales pe câteva puncte comune”.

Irineu Darău s-a mai plâns că, în general, în politică se minte foarte mult: „Azi stai în faţă şi eşti sigur că spun adevărul şi seara sau a doua zi, cu aceeaşi credibilitate, spun sau fac exact opusul”.

Ce Guvern nu ar vota Darău

Întrebat ce guvern e dispus să voteze, ministrul USR a invocat „linia roșie” pe care o are: „Nu voi vota niciodată un guvern care include extremiști, partide extremiste. Asta e personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlament”.

„Cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. (…) Și prin prisma legilor, să ne folosim de votul oamenilor, să impunem o agendă reformistă”, a mai precizat Irineu Darău.

Tags:
Citește și...
Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
Politică
Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
Politică
Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice
Politică
Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice
Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
Pîslaru: „România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc. Dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști”
Politică
Pîslaru: „România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc. Dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști”
Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție
Politică
Pîslaru spune că PSD trebuie să rezolve criza, deoarece el e vinovat de „toată această șaradă”. De ce premierul tehnocrat nu e o soluție
Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Politică
Ilie Bolojan anunță că PNL și USR vor fi „aliniați” la consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”
Politică
Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”
Ultima oră
17:09 - O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
16:36 - Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
16:14 - Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
15:52 - Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
15:46 - De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
15:07 - Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
14:38 - Reacția Irinei Rimes după Eurovision: „Vreau lista juriului”
14:27 - Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
13:44 - Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
13:26 - (VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF