Mihai Trăistariu, care a câștigat locul 4 la Eurovision în 2006, a pus a României de anul acesta pe seama vocii foarte bune a Alexandrei Căpitănescu. Artistul a insistat că dacă trimiți voci foarte bune la acest concurs, „treci de votul politic și de alte ciudățenii”.

Mihai Trăistariu: România a excelat la Eurovision

„România a excelat aseară la Eurovision după ani și ani de încercări fără succes !

Am spus mereu un singur lucru : țara noastră a avut rezultate de top DOAR atunci când a trimis voci foarte bune.

Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură.

Ca să fii sigur că treci de votul politic și de alte ciudățenii, la Eurovision, doar o voce foarte bună poate ridica întregul moment și s-o aducă în față !

Indiferent dacă-ți place piesa sau nu !

Pentru că, oricât de mult îl vrem modernizat pe acest Eurovision… fanii concursului au îmbătrânit odată cu el.

Iar asta înseamnă că cei mai mulți sunt nostalgici după formatul vechi, când încă mai conta vocea și creația.

Azi, Eurovisionul a devenit un amalgam de stiluri, voci, trenduri, show, grafică, dans, costume, artificii.

Ceea ce e foarte fain.

Dar…

Ca să nu riști un rezultat la plesneală… trimiți o voce foarte bună și ai garanția că intri în top 10.

Bravo, Alexandra ! Bravo, România !

🙏🙏🙏”, a scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.

Nedumerirea lui Trăistariu legată de votul juriului la Eurovision

Însă artistului i s-a părut ciudată zgârcenia cu care juriul, spre deosebire de public, ne-a acordat puncte: „Nu înțeleg, totuși, de ce la votul juriului România a primit așa puține puncte : locul 13. JURIILE sunt formate din muzicieni iar muzicienii iubesc vocile bune ! Sau nu le mai iubesc ? Că nu înțeleg !!!”.

Trăistariu a felicitat apoi diaspora românească pentru implicare și a insistat din nou că stilul vechi și vocile bune fac diferența: „Iată confirmarea că am dreptate: Australia, Italia și Israel… au trecut în fața favoritei Finlanda, care a condus două luni la rând la casele de pariuri. Toate trei… piese lente, cu voce super. Deci… tot pe iz vechi !”.

Mihai Trăistariu: Dacă trimiți o voce bună la Eurovision, nu te faci de râs

„Vocile super salvează întreg momentul !

Indiferent de piesă, care poate să placă sau să nu placă !

Doar o voce performantă îți promite un rezultat performant !

🙏

Concluzia e una clară !

România trebuie să nu se mai retragă NICIODATĂ de la Eurovision ! Și să aleagă bine ! Vor fi ani și ani ! Mai buni sau mai puțin buni…

Dar, dacă trimiți o voce ca lumea… nu te faci de râs !!!”, a mai scris Mihai Trăistariu, pe Facebook.