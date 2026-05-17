B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia

O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 17:09
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV

Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. O fată de 15 ani a căzut de pe terasa unui bloc aflat în proces de reabilitare. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut decât să constate decesul.

Împrejurările în care a căzut fata de pe bloc

Adolescenta și doi băieți de vârstă apropiată au mers noaptea acolo pentru a-și face fotografii cu orașul de la înălțime. Unul dintre băieți a fost deja audiat. El le-a spus polițiștilor că voiau să vadă orașul noaptea și să-și facă poze. La un moment dat, fata le-ar fi cerut să-i țină geanta și apoi a plecat. Ei și-au dat seama că ceva nu e în regulă când au constatat că ea nu se mai întoarce.

S-au apropiat de balustradă și așa au văzut-o pe tânără pe asfalt. Se pare că adolescenta a folosit o scară de acces, iar apoi a căzut în gol. Blocul are 11 etaje, deci înălțimea de la care a căzut este de cel puțin 40 de metri, informează Știrile Pro TV.

Băiatul a mai spus la audieri că nu și-au dat seama ce s-a întâmplat și, speriați, au sunat la 112. Însă fata era deja moartă când au ajuns medicii.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să afle exact cum s-a produs tragedia.

Tags:
Citește și...
De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
Eveniment
De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Eveniment
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Eveniment
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Eveniment
Tánczos Barna cere ca produsele din școli să fie luate de la fermieri. Ce se întâmplă cu laptele și fructele
Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet
Eveniment
Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu imediat după finala Eurovision. Ce a apărut pe internet
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Eveniment
Noapte de foc pe șosele: S-au dat amenzi record în doar patru ore de controale. Ce au descoperit polițiștii
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Eveniment
Bulgaria dă lovitura și câștigă în premieră Eurovision 2026! Pe ce loc s-a clasat Alexandra Căpitănescu
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
Eveniment
Incendiu puternic în Sectorul 5 din Capitală. Localnicii au fost anunțați prin Ro-Alert
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
O femeie a murit și trei au fost rănite într-un accident în Gorj. Cum s-a produs tragedia
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Eveniment
Alertă în Tulcea: Proiectil cu două kilograme de explozibil, descoperit într-o curte / UPDATE: Proiectilul a fost detonat controlat
Ultima oră
17:40 - Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
16:36 - Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
16:14 - Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
15:52 - Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
15:46 - De la prima consultație la tratamentul final: cum arată pas cu pas relația dintre pacient și dentist la Dental Chic Cluj-Napoca
15:07 - Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
14:38 - Reacția Irinei Rimes după Eurovision: „Vreau lista juriului”
14:27 - Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
13:44 - Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
13:26 - (VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF