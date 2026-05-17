Tragedie în Sectorul 2 al Capitalei. O fată de 15 ani a căzut de pe terasa unui bloc aflat în proces de reabilitare. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut decât să constate decesul.

Împrejurările în care a căzut fata de pe bloc

Adolescenta și doi băieți de vârstă apropiată au mers noaptea acolo pentru a-și face fotografii cu orașul de la înălțime. Unul dintre băieți a fost deja audiat. El le-a spus polițiștilor că voiau să vadă orașul noaptea și să-și facă poze. La un moment dat, fata le-ar fi cerut să-i țină geanta și apoi a plecat. Ei și-au dat seama că ceva nu e în regulă când au constatat că ea nu se mai întoarce.

S-au apropiat de balustradă și așa au văzut-o pe tânără pe asfalt. Se pare că adolescenta a folosit o scară de acces, iar apoi a căzut în gol. Blocul are 11 etaje, deci înălțimea de la care a căzut este de cel puțin 40 de metri, informează

Băiatul a mai spus la audieri că nu și-au dat seama ce s-a întâmplat și, speriați, au sunat la 112. Însă fata era deja moartă când au ajuns medicii.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să afle exact cum s-a produs tragedia.