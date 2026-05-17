Un membru din juriul național al a venit cu un răspuns la valul de indignare provocat în urma notele acordate în pentru țara noastră.

Care este explicația acestui membru din juriul pentru punctele date

Victoria Cușnir lucrează din anul 2016 la Radio Chișinău și este specializată în jurnalism cultural. Ea a precizat că vorbește doar în nume propriu și că fanii trebuie să înțeleagă că show-ul este evaluat diferit de specialiști față de cel de la televizor, scrie .

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a declarat Victoria Cușnir.

Ce calificativ a acordat, în realitate, un membru din juriul Eurovision

Jurnalista de la Radio Chișinău a recunoscut că melodia interpretată de Alexandra Căpitănescu a sunat total diferit în timpul repetiției oficiale față de show-ul din marea finală. Cu toate acestea, ea susține că a oferit puncte multe pentru piesa țării noastre.

„Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea și auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a declarat Victoria Cușnir.

De ce repetiția de vineri a fost decisivă pentru notele din concurs

Sistemul de vot de la Eurovision obligă specialiștii să trimită clasamentele înainte ca publicul larg să poată vota prin telefon. Din acest motiv, artiștii care nu cântă perfect la repetiția generală pierd puncte importante.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură”, a declarat Victoria Cușnir

Cum s-a descurcat artistul reprezentația Republicii Moldova la concurs

Jurnalista a ținut să laude evoluția reprezentantului de peste Prut. Ea a observat o schimbare majoră în bine în momentele cheie ale competiției internaționale.

„Aseară a fost mai bun ca în semifinală. Și azi la fel. Tare m-am bucurat”, a declarat Victoria Cușnir.

Cum se face evaluarea și care sunt membrii juriului

Regulamentul oficial arată că evaluarea se bazează pe capacitatea vocală, show-ul de pe scenă, compoziție și originalitate. Toate aceste note se adună ulterior cu voturile venite prin SMS de la publicul de acasă.

Din juriu au mai făcut parte:

1. Andrei Zapșa,

2.Pavel Orlov,

3. Stanislav Goncear,

4. Catalina Solomac,

5. Corina Caireac,

6. Ilona Stepan.

Deși specialiștii au acordat doar 3 puncte piesei „Choke Me”, publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim de 12 puncte.