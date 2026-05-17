Acasa » Politică »

Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 16:14
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Darău, despre nepăsarea din companiile de stat
  2. Darău: Despre noii manageri ai companiilor de stat

Irineu Darău (USR), ministrul interimar al Economiei, a declarat că la multe companii de stat din subordinea ministerului a găsit „situaţii foarte grele” și „foarte multă nepăsare”, dar viitorii manageri ai acestor companii vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși.

Darău, despre nepăsarea din companiile de stat

„A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului… De exemplu, la Mangalia, unii au întors ochii ani de zile, fără să le pese că acest şantier moare. Nu înţeleg cum acel şantier a putut fi lăsat în mod foarte predictibil în insolvenţă, când nu mai ai ce face”, a declarat ministrul Economiei, la Digi24.

Acesta a reproșat apoi și situația unor companii din industria de apărare, care făceau produse vechi și nu erau pregătite pentru a prelua comenzi de produse noi.

„Mai e şi o zonă de nepăsare spre inconştienţă, de lăsare a unor active într-o stare deplorabilă, ceea ce e grav în sine că pierzi active, dar e grav şi pentru că pierzi atragerea de investiţii. Când există copaci în hale sau o groapă de gunoi lângă sediul unei companii, arată foarte rău, pentru că acea companie e neatractivă şi prost gestionată”, a mai afirmat Darău, invocând o situație despre care a vorbit și colegul său Radu Miruță (USR).

Darău: Despre noii manageri ai companiilor de stat

„Ce am ţinut să fac şi am făcut în primele trei luni de mandat a fost să asigur că într-un număr de luni, conform procedurilor legale şi vitezei AMEPIP, toate companiile de stat vor avea nişte conduceri definitive. Pregătim exact acele momente în care se va veni la negociere pentru contractul de mandat. Vom schimba total abordarea pentru viitorii manageri: ai şi putere de negociere, dar ai şi indicatori de mandat foarte ambiţioşi. Asta e abordarea corectă”, a declarat Irineu Darău, la Digi24.

